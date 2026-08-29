Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 21.39 WIB

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota dan Kenakan Biaya Tambahan

Menkomdigi Meutya Hafid. (Dok. Komdigi) - Image

Menkomdigi Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)

JawaPos.com - Pelanggan seluler kini mendapat perlindungan atas sisa kuota internet yang belum terpakai. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan aturan yang melarang operator menghapus kuota yang telah dibeli pelanggan maupun membebankan biaya tambahan untuk mempertahankannya.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Aturan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026 itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, kuota yang sudah dibeli pelanggan merupakan hak yang harus dilindungi. Karena itu, operator tidak diperbolehkan menghapus sisa kuota secara sepihak ketika masa berlaku paket berakhir.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” tegas Meutya dalam keterangannya, Sabtu (29/8).

Dia mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk memastikan pelanggan memperoleh manfaat yang sepadan dengan layanan telekomunikasi yang telah mereka bayar. Kemkomdigi juga masih menemukan adanya keluhan masyarakat terkait penerapan putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota.

“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia,” paparnya.

Tak hanya melarang penghapusan kuota, SE tersebut juga mewajibkan operator menghadirkan sejumlah opsi layanan. Dengan demikian, pelanggan dapat memilih skema perlindungan sisa kuota yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaan mereka.

Pilihan yang dapat diberikan operator mencakup akumulasi kuota atau rollover, skema non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund. Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak menimbulkan kerugian bagi pelanggan.

Menurut Meutya, perubahan tersebut menempatkan pelanggan sebagai pihak yang memiliki kendali lebih besar dalam menentukan layanan telekomunikasi yang digunakan. Operator tidak lagi menjadi pihak yang sepenuhnya menentukan pilihan layanan bagi konsumen.

“Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujar Meutya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meta Ungkap Penyebab Akun WhatsApp Terblokir, Bukan Hanya Terjadi di Indonesia - Image
Aplikasi

Meta Ungkap Penyebab Akun WhatsApp Terblokir, Bukan Hanya Terjadi di Indonesia

Kamis, 27 Agustus 2026 | 19.32 WIB

Akun WhatsApp Banyak Terblokir, Komdigi Minta Meta Segera Pulihkan - Image
Aplikasi

Akun WhatsApp Banyak Terblokir, Komdigi Minta Meta Segera Pulihkan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 19.22 WIB

Komdigi Resmi Berlakukan Biometrik Wajah sebagai Satu-satunya Cara Registrasi Kartu SIM Baru - Image
Teknologi

Komdigi Resmi Berlakukan Biometrik Wajah sebagai Satu-satunya Cara Registrasi Kartu SIM Baru

Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore