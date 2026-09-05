Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. Meski dibayangi rekor buruk, Macan Kemayoran diprediksi mampu mencuri kemenangan 2-1 di Samarinda. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran diprediksi mampu mencuri kemenangan dalam laga tersebut.
Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija di kompetisi Super League. Di sisi lain, Borneo FC memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus modal positif dari rekor pertemuan kedua tim.
Dalam lima pertemuan terakhir, Borneo FC belum pernah kalah dari Persija. Pesut Etam mencatatkan tiga kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.
Borneo FC juga memiliki catatan impresif ketika menghadapi Persija di Samarinda. Pesut Etam terakhir kali kalah dari Macan Kemayoran dalam pertandingan kandang pada Liga 1 2018.
Kendati demikian, rekor pertemuan tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan. Kedua tim kini berada dalam era baru setelah melakukan pergantian pelatih.
Borneo FC kini ditangani Mauro Jeronimo, sedangkan Persija berada di bawah komando Shin Tae-yong. Kesiapan kedua tim setelah menjalani pramusim menjadi salah satu faktor penting yang bisa menentukan hasil pertandingan.
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengakui pertandingan pertama musim selalu menghadirkan tantangan. Dia menyebut timnya baru saja menyelesaikan pramusim sekaligus berusaha membangun identitas permainan baru.
“Ini pertandingan pertama musim ini dan kami selalu bilang ini yang paling sulit. Kami baru saja menyelesaikan pramusim di mana kami berupaya menyatukan tim dan membangun identitas baru,” ujar Mauro Jeronimo.
Sementara itu, Shin Tae-yong memastikan Persija siap memberikan kemampuan terbaik untuk membawa pulang poin penuh dari Samarinda.
“Kami tetap memberikan seratus persen untuk pertandingan besok. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan baik agar bisa memenangkan pertandingan melawan Borneo FC. Kami akan mengerahkan segalanya di pertandingan besok agar bisa meraih kemenangan,” tegas Shin Tae-yong.
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Jawa Pos
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