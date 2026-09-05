Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

Persebaya Surabaya diprediksi menang tipis atas Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Bandar Lampung. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya diprediksi menang tipis 2-1 atas Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Green Force datang dengan modal juara Piala Presiden 2026, tetapi tetap menghadapi ancaman serius dari The Guardian yang tampil dengan pelatih baru.
Bhayangkara FC berpotensi tampil agresif sejak awal pertandingan karena memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan individu yang bisa merepotkan pertahanan Persebaya Surabaya.
Kehadiran Oscar Bruzon sebagai pelatih baru juga membuat permainan The Guardian cukup sulit diprediksi.
Oscar Bruzon ditunjuk menggantikan Paul Munster untuk mengarungi musim 2026/2027.
Pergantian tersebut membuka kemungkinan munculnya pendekatan taktik berbeda dibandingkan musim sebelumnya, terutama dalam membangun serangan dan melakukan tekanan.
Bhayangkara FC juga cukup aktif memperkuat skuad melalui bursa transfer.
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Allano Lima menjadi salah satu nama yang diprediksi memberi tambahan tenaga di lini depan, sementara Anton Sojberg dan Milan Ristovski membuat pilihan serangan The Guardian semakin beragam.
Moussa Sidibe juga patut menjadi perhatian Persebaya Surabaya. Mobilitas pemain tersebut bisa menjadi senjata penting Bhayangkara FC untuk mengeksploitasi ruang di sisi pertahanan Green Force.
Di lini tengah, Wahyu Subo Seto dan Moises Gaucho diperkirakan berperan menjaga keseimbangan permainan.
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Jawa Pos
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