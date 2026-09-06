Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

JawaPos.com - Java United FC akan mengawali kiprahnya di BRI Super League 2026/2027 dengan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore. Laskar Kepodang Emas diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Java United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Selain itu, skuad asuhan Fabio Lefundes telah menjalani persiapan pramusim untuk menghadapi persaingan di kasta tertinggi.

Meski berstatus sebagai tim promosi, Garudayaksa FC tidak bisa dianggap remeh. Fabio Lefundes menilai lawannya memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang sudah terbiasa tampil di level tertinggi.

Fabio memastikan Java United berada dalam kondisi siap menjalani pertandingan pertama musim ini. Menurutnya, masa persiapan telah selesai dan para pemain kini harus sepenuhnya fokus pada kompetisi.

“Pertama, saya berterima kasih kepada manajemen dan bersyukur menjadi bagian dari Java United musim ini. Terima kasih kepada manajemen yang sudah memberikan kepercayaannya kepada saya sebagai nahkoda Java United. Yang pasti, kita sudah berlatih dan semua sudah siap untuk bertanding di laga pertama,” ujar Fabio dalam sesi Pre Match Press Conference di Semarang, Sabtu (5/9), dikutip dari ILeague.

Pelatih asal Brasil tersebut meminta pemainnya segera menghilangkan rasa lelah setelah menjalani persiapan panjang. Setiap pertandingan di kompetisi resmi harus dimanfaatkan untuk mengumpulkan poin.

“Kita juga sudah sampaikan ke pemain, saat kompetisi dimulai, saatnya untuk kita hilangkan rasa lelah yang dijalani dalam masa persiapan. Sekarang kita dalam kompetisi yang tiap laga harus kumpulkan poin. Dan tentu kita ingin awali kompetisi dengan hasil positif,” imbuhnya.

Misi Kejar Ketertinggalan Java United FC memiliki beban tambahan sebelum pertandingan pertama. Klub tersebut harus mengawali Super League 2026/2027 dengan minus dua poin sebagai konsekuensi sanksi pengurangan poin terkait regulasi lisensi klub.

Fabio tidak ingin terlalu larut dengan kondisi tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut berada di luar kendali tim pelatih sehingga respons terbaik harus diberikan melalui penampilan di lapangan.