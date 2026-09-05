Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

JawaPos.com — Borussia Dortmund berpeluang membawa pulang tiga poin saat menghadapi Hoffenheim pada pekan kedua Bundesliga 2026/2027 di SNP Arena, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.30 WIB.

Die Borussen datang dengan modal dua kemenangan beruntun, sementara Hoffenheim berusaha bangkit setelah kalah 2-3 dari FC Koln pada laga pembuka.

Hoffenheim Ingin Bangkit di Kandang Hoffenheim mengawali Bundesliga 2026/2027 dengan kekalahan 2-3 dari FC Koln pada 29 Agustus lalu.

Hasil tersebut cukup mengecewakan karena Die Kraichgauer sempat dua kali unggul melalui Adam Daghim dan Ozan Kabak, sebelum dua gol Thijs Dallinga pada babak kedua membalikkan keadaan.

Kekalahan itu membuat Hoffenheim sementara berada di posisi ke-13 klasemen.

Posisi tersebut memang belum terlalu mengkhawatirkan karena kompetisi baru berjalan satu pertandingan, tetapi Christian Ilzer tentu tidak ingin timnya kembali kehilangan poin di kandang.

Modal Hoffenheim sebenarnya cukup menjanjikan sebelum pertandingan melawan FC Koln.

Mereka menghancurkan Aue dengan skor 4-0 pada putaran pertama DFB-Pokal, tetapi performa tersebut belum mampu diteruskan ketika menghadapi persaingan Bundesliga.

Tantangan Hoffenheim semakin berat karena catatan pertemuan menghadapi Borussia Dortmund tidak terlalu meyakinkan.