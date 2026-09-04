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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 22.30 WIB

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

Newcastle United dijagokan mengalahkan Bournemouth pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di St James’ Park. (Newcastle United) - Image

Newcastle United dijagokan mengalahkan Bournemouth pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di St James’ Park. (Newcastle United)

JawaPos.com - Newcastle United diprediksi menang 2-1 atas Bournemouth pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di St James’ Park, Sabtu (5/9) pukul 18.30 WIB.

The Magpies datang dengan modal tiga laga tanpa kekalahan di semua kompetisi, sedangkan Bournemouth belum menang setelah kalah 1-2 dari Manchester City dan bermain 1-1 melawan Everton.

Bagaimana performa Newcastle United menjelang laga?

Newcastle United mengawali musim dengan catatan positif di bawah pelatih Matthias Jaissle yang membawa pendekatan permainan intens dan vertikal.

The Magpies mengoleksi empat poin dari dua pertandingan Premier League, setelah bermain imbang 2-2 melawan Liverpool sebelum mencuri kemenangan 2-0 di markas Tottenham Hotspur.

Kemenangan atas Tottenham Hotspur menjadi kemenangan perdana Jaissle di sepak bola Inggris setelah Newcastle United juga menyingkirkan West Brom pada putaran kedua EFL Cup.

Anthony Elanga dan Yoane Wissa menjadi penentu kemenangan lewat gol pada babak kedua yang membuat kepercayaan diri tim semakin tinggi.

Secara keseluruhan, Newcastle United memenangi tiga dari enam pertandingan Premier League terakhir mereka dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Catatan itu memperlihatkan peningkatan signifikan karena dalam 13 pertandingan sebelumnya mereka hanya meraih tiga kemenangan, satu imbang, dan sembilan kekalahan.

Namun, ada satu masalah yang perlu segera diperbaiki Jaissle.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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