Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

Prediksi skor Parma vs Monza di Liga Italia 2026/2027. Duel dua tim yang sama-sama belum meraih poin ini berpeluang berakhir imbang. Parma dan Monza sama-sama memburu poin perdana Serie A 2026/2027 dalam duel di Stadio Tardini. (Monza)
JawaPos.com — Parma dan Monza sama-sama belum meraih poin di Serie A 2026/2027. Duel di Stadio Tardini, Minggu (6/9/2026) pukul 20.00 WIB, pun berpotensi berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1.
Parma belum mencetak gol dalam dua laga liga, sedangkan Monza sudah kebobolan tujuh gol dari dua pertandingan. Kedua tim memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengamankan poin perdana.
Parma datang ke pertandingan ini dengan modal buruk setelah menelan dua kekalahan beruntun di Serie A tanpa mampu mencetak gol.
Tim asuhan Carlos Cuesta kalah dari Cagliari pada laga pembuka di kandang sendiri, kemudian takluk 2-0 dari Juventus pada akhir pekan lalu.
Masalah lini depan menjadi perhatian utama Parma setelah mereka kehilangan penyerang andalan Mateo Pellegrino pada bursa transfer sebelumnya.
Dalam dua pertandingan Serie A musim ini, Gialloblu hanya menghasilkan lima tembakan tepat sasaran. Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya mereka menciptakan ancaman di depan gawang.
Situasi semakin rumit setelah Parma tersingkir dari Coppa Italia pada pertengahan pekan.
Cuesta melakukan sejumlah perubahan dalam pertandingan melawan Cremonese, tetapi Parma justru kalah 2-0 dari tim Serie B tersebut dan hanya mampu melepaskan tiga tembakan tepat sasaran.
Tekanan terhadap Cuesta pun semakin besar menjelang pertemuan dengan Monza. Parma tercatat sudah kalah dua kali di Stadio Tardini pada awal musim, masing-masing dari Cagliari di Serie A dan Cremonese di Coppa Italia.
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Monza juga belum mendapatkan satu poin pun di Serie A setelah melewati dua pertandingan pertama dengan hasil mengecewakan.
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Jawa Pos
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