Inovasi Tak Lagi Terpusat di Kota Besar, Komdigi Hubungkan Lewat Garuda Spark Innovation Hub

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas ekosistem inovasi digital ke berbagai daerah melalui peluncuran Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) di 10 kota.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, jaringan tersebut dirancang agar inovasi daerah tidak berhenti di lingkup lokal, tetapi bisa terkoneksi dengan talenta, investor, industri hingga pasar global.

Peluncuran GSIH dilakukan secara serentak di BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (26/8). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem digital yang lebih merata sehingga akses terhadap peluang pengembangan inovasi tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Meutya mengatakan, pembangunan infrastruktur konektivitas harus diikuti dengan upaya membuka akses yang lebih luas terhadap ekosistem inovasi. Menurutnya, keberadaan jaringan digital akan lebih bermakna apabila mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat di daerah.

“Kita tidak boleh berhenti hanya di konektivitas. Kita harus memastikan keterhubungan itu tertranslasikan menjadi pertumbuhan atau connectivity become growth,” ujar Meutya.

Karena itu, GSIH diarahkan untuk menjadi wadah yang mempertemukan talenta dan startup daerah dengan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang. Mulai dari akses inovasi, investor, industri hingga pasar menjadi bagian dari ekosistem yang ingin dibangun pemerintah.

“Yang kita pastikan adalah daerah-daerah juga punya akses. Akses terhadap inovasi, akses terhadap talenta, akses terhadap investor, akses terhadap industri, dan tentunya akses terhadap pasar. Jadi bukan hanya konektivitas secara fisik, tetapi konektivitas terhadap ekosistem,” kata Meutya.

GSIH dikembangkan menggunakan skema Hub and Spoke. Saat ini terdapat 10 hub yang berada di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya.