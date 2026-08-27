Muktamar NU ke-35 di Jombang Bikin UMKM Lokal Kebanjiran Rezeki

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tak hanya menjadi agenda besar organisasi. Ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah turut menggerakkan ekonomi warga, terutama pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi muktamar.

Mobilitas peserta dan pengunjung dalam pantauan JawaPos.com datang dari berbagai daerah membuat aktivitas ekonomi di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas ikut meningkat.

Warga lokal memanfaatkan momentum tersebut untuk menjajakan makanan, minuman, camilan, oleh-oleh, hingga berbagai produk khas daerah.

Bagi pelaku usaha, kehadiran peserta muktamar menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada konsumen dari luar Jombang.

Salah satu peserta yang turut meramaikan stan UMKM adalah dari LPPNU yang datang datang dari Blora Jawa Tengah yang membawa produk beras, kopi dan jamu di kelola secara organik. Stand yang ada di halaman IKABU Jombang dekat panggung utama Muktamar ini ramai dikunjungi.

Para pedagang yang ada di area Muktamar NU ke 35 Jombang. (Dony/JawaPos.com)

"Ini menjadi peluang kami memperkenalkan produk para petani dari Blora. Produk kami semuanya hasil tani yang dikelola secara organik dan alhamdulillah banyak pengunjung yang tertarik dan membeli. Ini rejeki lewat ajang Muktamar NU ke 35 di Jombang, bahkan ada beberapa pihak yang ingin mengajak kerja sama, " ujar Mastain Subkhi dari stan LPPNU, Kamis (27/8).

Sementara di lokasi yang sama, Eko Waludi yang datang dari Depok dan membeli produk beras mengungkapkan ketertarikannya untuk melanjutkan kerja sama setelah acara Muktamar.

"Kami dari rombongan JATMAN kota Depok memenuhi undangan ke Jombang untuk Istighosah kemarin malam. Hari ini sambil menunggu pembukaan muktamar kita keliling, banyak pedagang baik yang disedikan panitia (UMKM) maupun masyarakat lokal banyak yang menarik, kebetulan saya melihat produk beras organik ini, harganya murah dibanding di supermarket. Sekalian tadi saya sudah ngobrol, kalau nanti kita mau kerjasama lebih lanjut setelah Muktamar," ujar Eko kepada JawaPos.com.

Eko menambahkan Muktamar NU ke-35 tidak hanya menghadirkan aktivitas keagamaan dan organisasi. Kedatangan peserta dari berbagai daerah juga menciptakan perputaran ekonomi baru bagi warga Jombang.

Ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Produk yang selama ini dipasarkan di lingkungan sekitar kini dapat diperkenalkan langsung kepada pengunjung dari luar daerah.

“Inikan yang datang bukan hanya warga Jombang. Banyak juga dari luar kota, bahkan dari berbagai daerah. Ini kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka lebih luas,” ujarnya.

Bagi masyarakat lokal, Muktamar NU ke-35 menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi. Gelaran berskala besar tersebut membuka ruang bagi warga untuk ikut berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana event besar seperti Muktamar NU dapat memberikan efek ekonomi berantai. Arus kedatangan peserta tidak hanya menghidupkan aktivitas di lokasi acara, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya.