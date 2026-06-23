Buntut Gelagapan Usai Bertemu Gibran, Ketua BEM UBK Ungkap Aliran Dana Rp20 Juta

JawaPos.com - Jagat media sosial dihebohkan dengan pengakuan terbuka dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK).

Setelah viral karena gelagapan saat diwawancara usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum polisi untuk mengalihkan aksi demonstrasi mahasiswa.

Kasus ini mencuat setelah konfrontasi dan interogasi dilakukan masa mahasiswa UBK terhadap pengurus BEM mereka pada Senin (22/6). Langkah ini dilakukan mahasiswa untuk memulihkan nama baik kampus yang ikut tercoreng.

Dalam video yang beredar luas, Muhamad Abdimaludin secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya di depan forum mahasiswa.

"Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua," tutur Abdimaludin dikutip Selasa (23/6).

Kronologi Aliran Dana Rp20 Juta dan Pergeseran Aksi Abdi mengungkap uang Rp20 juta diterimanya dari anggota polisi bernama Aan. Dana ini diberikan agar BEM UBK batalkan aksi demonstrasi di Istana dan alihkan ke Gedung DPR RI.

Meski menerima dana, Abdi klaim mereka tetap melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas. Ia membeberkan aliran dana yang dibagikan ke pengurus mahasiswa lain secara rinci.

"Dari 20 (juta) tersebut saya membagikan kepada dua senior dengan masing-masing 2,5 juta yaitu bang Emon dan bang Saka," papar Abdi.

Lebih lanjut, ia merinci pembagian sisanya: