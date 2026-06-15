Aksi Demo Hari Ini: 5.955 Personel Gabungan Jaga Jakarta Pusat, Simak Titik Lokasinya!

JawaPos.com - Gelombang aksi unjuk rasa kembali digelar di Jakarta hari ini, Senin (15/6). Sebanyak 5.955 personel gabungan langsung dikerahkan ke sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta Pusat.

Adapun, elemen massa yang turun antara lain Aliansi PERISAI dan Cipayung Jakarta Barat, PC PMII Jakarta Barat, GMNI Jakarta Barat, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul dan BEM Trisakti.

Petugas gabungan disebar di tiga lokasi utama yang menjadi pusat konsentrasi massa. Yakni, area Silang Selatan Monas, depan gedung DPR-MPR RI dan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pengamanan berskala besar ini diambil guna memastikan situasi di lapangan tetap kondusif sekaligus menjamin arus lalu lintas tetap bergerak di tengah penyampaian aspirasi masyarakat.

Penjagaan dilibatkan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, BKO TNI, hingga unsur Pemerintah Daerah (Pemda).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, kehadiran ribuan personel ini murni sebagai bentuk pelayanan demi menjaga keamanan bersama. Pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk menghormati hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapatnya.

"Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan," ujar Reynold, Senin (15/6).

Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis

Mengantisipasi panasnya situasi di lapangan, Reynold memberikan instruksi tegas kepada seluruh bawahannya agar tetap berkepala dingin. Profesionalitas menjadi harga mati dalam pengawalan unjuk rasa kali ini.