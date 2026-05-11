Soal Isu Presiden Prabowo, Ini Peringatan Keras Hercules: Jangan Seperti Preman

JawaPos.com–Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal melontarkan kritik pedas sekaligus peringatan keras kepada tokoh politik senior Amien Rais. Hercules mengaku tidak terima dengan pernyataan Amien Rais yang dinilai menghina Presiden Prabowo Subianto.

Ketegangan ini bermula dari unggahan video Amien Rais yang menyinggung hubungan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan narasi yang dianggap tidak pantas.

Hercules menyayangkan sikap Amien Rais yang menurutnya tidak mencerminkan sosok panutan. Meski menghormati rekam jejak Amien sebagai mantan Ketua MPR dan tokoh nasional, Hercules menilai ucapan tersebut sangat melukai martabat kepala negara.

Baca Juga:Kementerian HAM Tegaskan Pentingnya Keterlibatan Negara Beri Kepastian Kebebasan Pers

”Beliau itu, Pak Amien Rais itu kita sangat menghormati, angkat jempol. Tapi mungkin karena mungkin orang udah tua kali ya, usia sudah sepuh ya, jadi artinya mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah Bapak Presiden itu punya hubungan kedekatan dengan Seskab-nya,” ujar Hercules saat acara HUT GRIB Jaya ke-15 di Istora Senayan, GBK, Minggu (10/5).

Dia meminta Amien Rais untuk lebih santun dalam berbicara, terutama mengingat statusnya sebagai tokoh bangsa yang memiliki keluarga.

”Apalagi seorang Amien Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki lima begitu,” tegas Hercules.

Baca Juga:Eks Pimpinan KPK Nilai Munculnya Nama Dirjen Bea Cukai jadi Bagian Strategi Penyidikan Kasus Dugaan Suap Importasi Barang

GRIB Jaya Tantang Pihak yang Ingin Melengserkan Presiden Tak hanya Amien Rais, nama pengamat politik Saiful Mujani juga ikut terseret. Hercules memberi peringatan serupa untuk Saiful Mujani dan kelompoknya yang dianggap kerap menyebar narasi pemakzulan.

”Kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong! Hati-hati Anda. Jangan seenaknya orang makan cabai pedas, enak banget lu! Kemarin lu nggak dukung ya udah kalah ya diamlah,” tandas Hercules.