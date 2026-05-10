Ribuan Anggota GRIB Jaya Penuhi GBK, Rayakan Ultah Ke-15 Bersama Hercules

JawaPos.com - Ribuan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya padati Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (10/5).

Pantauan JawaPos.com di lokasi menunjukkan pintu masuk utama Istora dihiasi dengan gate raksasa berwarna merah bertuliskan "Dirgahayu Ke-15 GRIB JAYA". Di bagian tengah gerbang, terpampang baliho besar sosok Ketua Umum GRIB Jaya, H. Hercules Rosario Marshal, lengkap dengan semboyan khas organisasi: "Berani karena benar, kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut."

Puluhan personel Satgas berseragam loreng khas GRIB dan baret merah tampak berjaga dengan rapi di depan pintu masuk.

Atmosfer dalam Arena Istora Beralih ke bagian dalam tribun Istora Senayan, gemuruh semangat para anggota terasa sangat kental. Massa yang mengenakan atribut seragam loreng, kaos hitam, dan kemeja organisasi tampak memenuhi kursi-kursi tribun.

Mereka juga sesekali mengumandangkan yel-yel secara serempak sambil mengepalkan tangan ke atas.

Penjagaan Ketat Kepolisian Polda Metro Jaya menyiapkan 480 personel untuk mengamankan kegiatan HUT GRIB Jaya ke-15 di Istora GBK Senayan. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, ratusan petugas telah disebar untuk memberikan pelayanan keamanan bagi peserta maupun masyarakat umum.

"Pengamanan ini bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Personel kami siagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar Kombes Budi, Minggu (10/5).

Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya pendekatan yang bersahabat dalam menjaga ketertiban umum selama acara berlangsung.