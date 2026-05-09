Cek Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Prabowo Pastikan Penghasilan Nelayan Harus Naik

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo melihat langsung fasilitas penunjang yang telah dibangun untuk mendukung aktivitas nelayan.

Beberapa fasilitas yang ditinjau di antaranya mesin pembuat es hingga gudang pendingin atau cold storage. Menurut Prabowo, keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dirintis, dibangun di Gorontalo ini,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Dia mengatakan pemerintah ingin nelayan memiliki penghasilan yang lebih baik. Sebab, nelayan dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui hasil perikanan.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik. Penghasilannya harus tambah. Karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita,” jelas Prabowo.

Dalam peninjauan itu, Prabowo juga menyoroti fasilitas penyimpanan hasil tangkapan ikan yang mulai tersedia di kawasan tersebut.

“Dan saya lihat tadi sudah ada pembuat es di sini. Sudah ada gudang pendingin, beberapa fasilitas. Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, sektor perikanan memiliki potensi besar karena kebutuhan dunia terhadap sumber protein dari ikan terus meningkat. Karena itu, pemerintah akan mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara lebih luas.