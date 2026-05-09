Profil Irjen Djati Wiyoto Abadhy, Jenderal Intelijen yang Jadi Kapolda Sumbar

Irjen Djati Wiyoto saat menjabat Wakapolda Metro Jaya. (Jawa Pos)
JawaPos.com - Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Djati Wiyoto Abadhy menjadi kapolda Sumbar. Dia akan menggantikan Irjen Gatot Tri Suryanta untuk memegang tongkat komando di wilayah tersebut.
Berdasar catatan karirnya, Irjen Djati merupakan jenderal polisi abituren 1991. Dia satu angkatan dengan Jenderal Sigit. Sebelum mendapat penugasan di Sumbar, Djati sempat menduduki sejumlah posisi penting di berbagai daerah di Indonesia. Dari Kalimantan, Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), sampai Mabes Polri.
Pada 2011 Djati bertugas sebagai kapolres Barito Selatan di bawah jajaran Polda Kalimantan Tengah (Kalteng). Dia kemudian wakil direktur Intelkam Polda Kalteng pada 2012. Selang 2 tahun, pada 2014 dia ditunjuk menjadi direktur intelkam Polda Riau.
Sempat beberapa tahun bertugas di Baintelkam Polri sejak 2016-2020, Djati kemudian direktur Intelkam Polda Jateng pada 2020-2021. Setelah itu, dia menjadi direktur Kamsus Baintelkam Polri pada 2021-2024, wakapolda Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024, wakapolda Metro Jaya pada 2024-2025, dan kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2025-2026.
Sebagai jenderal yang lama bertugas di bidang intelkam, Djati diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik di Polda Sumbar. Polri tidak ingin peristiwa yang dialami oleh Teddy Minahasa Putra yang terjerat kasus narkoba hingga akhirnya diberhentikan dari kepolisian. Padahal beberapa kapolda dari Sumber kerap berkarir baik.
Kepala Divisi Humas Polri Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pergantian jabatan di jajaran Korps Bhayangkara diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dari Polri kepada masyarakat.
”Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya pada Sabtu (9/5).
Selain Djati, Jenderal Sigit mengganti beberapa kapolda lain di Indonesia. Total ada 9 kapolda yang masuk dalam mutasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Rincian daftar kapolda baru tersebut terdiri atas:
Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy
Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto
Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto
Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar
Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman
Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja
Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid
Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji
Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri
