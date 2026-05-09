Mutasi 108 Pati dan Pamen: Kapolri Ganti 9 Kapolda, Berikutnya Daftar Lengkapnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 108 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Termasuk diantaranya 9 orang kapolda. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.
Dalam surat telegram tersebut beberapa pati mendapatkan penugasan baru untuk level jabatan yang sama. Namun, tidak sedikit pula yang naik pangkat. Baik dari jenderal bintang satu ke jenderal bintang dua maupun dari pangkat kombes menjadi brigjen. Adapun rincian 9 kapolda yang diganti terdiri atas:
1. Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy
2. Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto
3. Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto
4. Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar
5. Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman
6. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja
7. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid
8. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji
9. Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi kepolisian. Dia menyatakan bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Korps Bhayangkara.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata dia pada Sabtu (9/5).
Selain 9 kapolda, mutasi tersebut turut menyentuh jabatan kapolres jajaran tipe Metro dan Kota Besar. Yakni Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Indra Wijatmiko. Lewat mutasi itu, Jenderal Sigit mempromosikan 16 pati dari brigjen ke irjen.
”3 personel mengalami flat jabatan setingkat irjen, 43 personel promosi ke brigjen pol, serta 16 personel promosi ke kombes dengan rincian nivelering IIB1 sebanyak 12 personel, nivelering IIB2 sebanyak tiga personel, dan nivelering IIB3 sebanyak satu personel,” jelasnya.
Di antara para pamen yang mendapatkan promosi, turut masuk seorang polwan. Yakni Brigjen Pol A.A. Sagung Dian Kartini yang mendapat kepercayaan dari kapolri untuk menduduki jabatan karolemtala Stamarena Polri. Isir pun menekankan, pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
”Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
