Rian Alfianto
Jumat, 8 Mei 2026 | 20.25 WIB

Organda Soroti Muatan Truk Tangki dalam Kecelakaan Bus ALS di Muratara, Minta Polisi Dalami Penyebab Kebakaran

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis) &nbsp;

JawaPos.com-Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta aparat kepolisian untuk mendalami muatan truk tangki yang terlibat kecelakaan maut dengan bus ALS di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Organda menilai kebakaran hebat yang menewaskan 16 orang diduga berasal dari muatan truk tangki tersebut.

Kecelakaan tragis itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) pada Rabu (6/5). Bus ALS yang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi bertabrakan dengan truk tangki dari arah berlawanan sebelum akhirnya terbakar hebat.

Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan kepada JawaPos.com menjelaskan, berdasarkan keterangan terakhir dari asisten pengemudi bus ALS yang selamat, kecelakaan diduga bermula saat bus mencoba menghindari lubang di sisi kiri jalan.

Namun pada saat bersamaan, muncul truk tangki dari arah berlawanan hingga tabrakan tidak dapat dihindari.

“Sampai Kamis sore, keterangan terakhir dari asisten pengemudi yang selamat menyebut bus PT ALS dalam posisi menghindari lubang di sisi kiri jalan sebelum bertabrakan dengan truk tangki,” kata Sani, sapaan karibnya.

Meski posisi bus disebut menjadi penyebab awal benturan, Organda menilai penyebab kebakaran besar di lokasi kejadian juga perlu diusut lebih dalam.

Organda menyoroti muatan truk tangki yang disebut menjadi pemicu utama kebakaran hebat setelah kecelakaan terjadi.
Menurut Sani, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Patra Niaga dan mendapat informasi bahwa truk tangki tersebut tidak tercatat sebagai angkutan BBM milik PT Patra Niaga.

Karena itu, Organda meminta aparat berwenang mendalami jenis muatan yang dibawa kendaraan tangki tersebut.

