Novia Herawati
Jumat, 8 Mei 2026 | 05.42 WIB

Polisi Sita Uang Tunai Rp 290 Juta dari Skandal Joki UTBK-SNBT di Surabaya

Polrestabes Surabaya menyita uang tunai senilai Rp 290 juta dari pengungkapan kasus sindikat joki UTBK-SNBT di Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com-Selain menahan 14 tersangka, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp 290 juta dalam kasus sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Surabaya.

Hal tersebut disampaikan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan dalam konferensi pers ungkap kasus joki UTBK-SNBT 2026 di Gedung Anindita Satreskrim Mapolrestabes Surabaya pada Kamis (7/5).

Praktik ilegal ini telah berlangsung sejak 2017 hingga akhirnya terbongkar karena tertangkapnya seorang joki pada pelaksanaan hari pertama UTBK-SNBT 2026 di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (21/4) lalu.

"Ternyata kasus ini (sindikat joki UTBK-SNBT) sudah dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2026, artinya sudah 9 tahun tersangka utama ini berinisial K, melakukan atau melancarkan aksinya," tutur Luthfie.

Selama sembilan tahun beroperasi, sindikat joki UTBK disebut menerima sekitar 150 klien. Dari jumlah itu, sebanyak 114 peserta berhasil lolos masuk perguruan tinggi negeri melalui praktik curang tersebut.

"Sudah kita kumpulkan identitasnya itu 114 orang, akan terus kami dalami nama-namanya, dan juga berkoordinasi dengan Dikti (Kemdiktisaintek) terkait langkah-langkah lebih lanjut," imbuhnya.

Adapun 14 tersangka yang telah ditahan, di antaranya HRS (21), IKP (41), PIF (21), FP (35), BPH (29), DP (46), MI (31), RZ (46), HRE (18), BH (55), SP (43), SA (40), ITR (38), dan CDR (35). Semua tersangka berjenis kelamin laki-laki.

Selain menyita uang tunai senilai Rp 290 juta, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa printer kartu HID Fargo, blanko KTP kosong, dokumen identitas, ijazah, serta bahan pembuatan KTP.

