Peringatan May Day: Ini Sejarah Hari Buruh 1 Mei Tentang Perjuangan Hak Pekerja Dunia hingga Indonesia

JawaPos.com – Setiap 1 Mei, jutaan pekerja di seluruh dunia memperingati Hari Buruh atau yang dikenal luas sebagai May Day.

Peringatan ini bukan sekadar hari libur biasa, melainkan warisan panjang dari perjuangan hak pekerja yang penuh pengorbanan.

Sejarah mencatat bahwa tanggal ini lahir dari aksi nyata kaum buruh yang menolak kondisi kerja tidak manusiawi di abad ke-19.

Dari jalanan Chicago hingga sidang internasional di Paris, momentum ini tumbuh menjadi simbol solidaritas global para pekerja.

Asal-usul May Day sebelum menjadi hari buruh

Melansir laman Universitas Siber Asia, perayaan May Day sebenarnya sudah ada jauh sebelum era industri modern.