May Day Jadi Faktor Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal Digelar di Jakarta 

JawaPos.com - Pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung batal digelar di Jakarta karena pertimbangan keamanan.

Peringatan May Day alias Hari Buruh pun menjadi faktor di balik batalnya Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berkandang di kotanya sendiri.

Duel panas Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 yang berlangsung Minggu (10/5/2026) mendatang. Macan Kemayoran yang bertindak sebagai tuan rumah sejatinya melangsungkan laga tersebut di Jakarta. Namun sial, Rizky Ridho dan kawan-kawan gagal melakoni laga tersebut di kandang sendiri.

Hari Buruh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menyebut bahwa adanya risiko keamanan di Jakarta sepanjang bulan Mei yang bertepatan dengan berbagai agenda massa di Ibu Kota. Peringatan Hari Buruh disebut menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak memberikan izin untuk Persija Jakarta menjamu Persib Bandung di Jakarta.

Agaknya, alasan tersebut cukup mengejutkan beberapa pihak. Karena seperti diketahui, peringatan Hari Buruh jatuh pada 1 Mei. Sementara duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar pada Minggu 10 Mei 2026.

“Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola itu sendiri,” kata Ferry Paulus di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

“Teman-teman kan juga melihat salah satu apa namanya, beberapa runtutan yang ada di Jakarta ini mulai dari May Day, ada Hari Buruh dan sebagainya. Nah, itu yang ada kekhawatiran yang kami di liga juga merasa penting untuk dialihkan di tempat lain, tetapi waktu dan apa namanya, jamnya tetap diselenggarakan di tanggal 10 dan jam sore,” sambungnya.

Sempat Cari Opsi Pulau Jawa dan Bali Ferry menjelaskan, pihaknya sempat mencari opsi agar pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung berlangsung di Pulau Jawa atau Bali. Tapi, situasi yang ada tidak memungkinkan untuk menggelar duel klasik tersebut.