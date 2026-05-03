Muhammad Ridwan
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.25 WIB

Ribka Tjiptaning di May Day PDIP: Ibu-ibu Jangan Marah Suami Gajinya Kecil, Tapi Marah pada Sistem

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dalam peringatan Hari Buruh yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Minggu (3/5). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyoroti rendahnya upah pekerja atau buruh di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ribka Tjiptaning dalam peringatan Hari Buruh yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Minggu (3/5).

Perempuan yang karib disapa Mba Ning itu turut menyorti pengupahan pekerja dengan upah yang rendah tapi biaya perekonomian terus melambung tinggi.

"Kata pemerintah, sudah diberikan naik gaji 20 persen. Tapi semua di lapangan naik 50 persen. Bohong! Sama saja bohong! Buruh hanya dikasih gula-gula, dikasih permen saja," kata Ribka Tjiptaning.

Ia merasa prihatin atas kondisi rakyat Indonesia. Menurutnya, biaya hidup yang melambung tinggi tidak sebanding dengan upah yang diterima para pekerja.

"Kontrak rumah nggak bisa bayar, anak sekolah tidak bisa menyekolahkan anaknya, makan sekarang makan nanti tidak makan, kesehatan tidak bisa ditanggung oleh negara dengan alasan yang berbelit-belit, BPJS mahal, BPJS tertunda. Ini bukan salah rakyat! Tapi salah negara tidak bisa urus rakyatnya!" cetusnya.

Oleh karena itu, Ribka Tjiptaning meminta ibu-ibu yang turut hadir dalam acara May Day tersebut tidak bisa menyalahi suami sebagai penanggung jawab kepala keluarga, melainkan harus marah kepada sistem dan negara yang memberikan kebijakan pengupah kecil kepada para buruh.

"Kalau ibu-ibu ini suaminya gajinya kecil, jangan marah sama suaminya. Tapi marah pada sistem! Marahlah pada negara, yang kenapa suami kita gajinya kecil?" imbuhnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
