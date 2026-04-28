Rian Alfianto
Selasa, 28 April 2026 | 17.33 WIB

KA Argo Bromo Anggrek vs KRL, KAI Pastikan 14 Penumpang Meninggal, 84 Luka Dirawat di 9 Rumah Sakit

Tim Basarnas melakukan evakuasi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi TImur. (Basarnas)

JawaPos.com - Peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam menyisakan duka mendalam.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan seluruh korban telah dievakuasi, dengan fokus utama saat ini pada penanganan penumpang yang mengalami luka.

PT KAI menyebutkan korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam, bertambah menjadi 14 orang.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Dia menyebut, berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.

Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan.

"Update pukul 08.45 WIB, 14 meninggal dunia, 84 korban luka, proses penanganan masih berlangsung," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa (28/4).

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba juga mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam mewakili PT KAI.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan kami atas kejadian ini,” ujar Anne, Selasa (28/4).

KAI juga menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung, baik melalui asuransi maupun oleh perusahaan.

