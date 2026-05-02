Rian Alfianto
Sabtu, 2 Mei 2026 | 18.07 WIB

Taksi Green SM Berulah Lagi usai Jadi Biang Kerok Kecelakaan Kereta, Sekarang  Lawan Arah di Jakpus

Tangkapan layar video viral taksi Green SM melawan arah di Jakpus. (Instagram)

JawaPos.com - Belum hilang dalam ingatan taksi Green SM yang mogok di atas rel menjadi biang kerok kecelekaan kereta di Bekasi. Kini, taksi listrik berwarna hijau itu kembali berulah. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan taksi tersebut melawan arus di Jakarta Pusat. Insiden ini dinilai menambah daftar perilaku tak biasa armada tersebut di jalan raya.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Jumat (1/5) malam di Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jakpus. Dalam video yang direkam warga, mobil dengan nomor polisi B 2446 SCX terlihat melaju dari bawah kolong jembatan dengan mengambil jalur berlawanan arah.

Perekam video yang saat itu berada di lokasi awalnya mengira pengemudi hanya hendak menjemput penumpang. Namun dugaan tersebut keliru karena kendaraan terus melaju melawan arus hingga ke arah lampu merah perempatan Pecenongan.

“Bawah kolong jembatan, dia lawan arah mau ke Taman Sari. Saya kira juga mau ambil penumpang, ternyata lanjut sampai lampu merah perempatan Pecenongan, belok ke Taman Sari,” ujar perekam dalam video yang beredar.

Aksi tersebut sontak menuai reaksi keras dari warga dan warganet. Banyak yang menilai tindakan melawan arus sangat berbahaya, apalagi dilakukan di kawasan padat seperti Jakarta Pusat.

Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait alasan pengemudi melakukan pelanggaran tersebut. Belum diketahui pula apakah sopir berada dalam kondisi darurat atau sengaja mengabaikan aturan lalu lintas.

