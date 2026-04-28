Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan Kereta yang Melibatkan KRL vs KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur

Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa pagi (28/4).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi atas kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4).
Kecelakaan itu turut melibatkan mobil taksi listrik yang menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Bulak Kapal, Bekasi.
"Kita segera akan mengadakan investigasi, kejadiannya bagaimana," kata Prabowo usai menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi, Selasa pagi (28/4).
Kepala Negara memahami banyaknya perlintasan kereta yang belum terdapat palang pintu. Hal itu tak dipungkiri dapat memixu terjadinya kecelakaan.
"Tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya," ujarnya.
Prabowo memastikan akan segera menyelesaikan permasalahan perlintasan kereta di kawasan Bulak Kapal. Hal itu dengan dilakukan pembangunan flyover.
"Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat sangat penting, sangat sangat mendesak," ucapnya.
Prabowo memastikan, pembangunan flyover tersebut akan dianggarkan dengan bantuan Presiden.
"Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden," pungkasnya.
