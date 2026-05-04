Ahli Otomotif Sebut Kepanikan Driver Taksi Green SM saat Melintasi Rel Bisa Jadi Faktor Pemicu Kecelakaan Kereta di Bekasi

JawaPos.com-Ahli otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Agus Purwadi, mengungkapkan faktor-faktor yang bisa memicu kecelakaan kereta api (KA) yang melibatkan mobil menyusul dua kejadian kecelakaan KA yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Setelah kecelakaan kereta yang menewaskan setidaknya tujuh orang di Bekasi, Jawa Barat, pada 27 April 2026, kecelakaan yang melibatkan kereta api dan mobil pada 1 Mei 2026 menewaskan empat orang di daerah Grobogan, Jawa Tengah.

Agus Purwadi mengemukakan bahwa kejadian kecelakaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor yang mencakup gangguan teknis dan masalah pengendara.

Dia mengemukakan bahwa meskipun kecil, ada kemungkinan gangguan medan elektromagnetik di jalur kereta listrik mempengaruhi sistem elektronik kendaraan, termasuk Electronic Control Unit (ECU) pada mobil dengan mesin pembakaran internal. "Kalau potensi pengaruh gangguan medan magnetik yang ada jalur KA listrik bisa (terjadi) pada mobil EV ataupun pada ECU di mobil BBM," katanya.

Ia mengatakan bahwa pengaruh kepanikan pengemudi taksi listrik Green SM saat berkendara melintasi jalur kereta juga tidak dapat diabaikan.

Pakar otomotif ITB lainnya, Yannes Martinus Pasaribu, mengemukakan bahwa desain infrastruktur perlintasan kereta yang masih bermasalah di banyak wilayah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Ia menyampaikan bahwa area perlintasan yang tidak rata dan memiliki elevasi rel tinggi memaksa kendaraan untuk segera menurunkan kecepatan.