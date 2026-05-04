Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 17.34 WIB

Polisi kembali Periksa Sejumlah Saksi terkait Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Warga memberikan karangan bunga dan doa untuk para korban kecelakaan KRL Jabodetabek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Warga memberikan karangan bunga dan doa untuk para korban kecelakaan KRL Jabodetabek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com-Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4).

"Pemeriksaan terhadap pihak Taksi Green, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan di Polda Metro Jaya, dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5).

Selain itu Budi juga menyebutkan pemeriksaan terhadap saksi tambahan dari pihak Daop 1 Jakarta akan dilaksanakan di Kantor Daop 1 Manggarai pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengambil keterangan 31 orang saksi untuk mengungkap insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4).

"Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 31 orang, yang terdiri atas pelapor, pengemudi taksi, penjaga palang, saksi di sekitar lokasi, korban, petugas operasional PT KAI, serta pihak-pihak lain yang mengetahui langsung peristiwa tersebut," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Budi menjelaskan terkait perkara kecelakaan tersebut, saat ini penanganannya telah berada pada tahap penyidikan dan ditangani oleh Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Sejauh ini, penyidik telah melakukan cek tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pendalaman rekaman CCTV, koordinasi dengan rumah sakit terkait korban, permintaan visum, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

Tahap selanjutnya penyidik akan meminta keterangan dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, pihak Taksi Green, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna melengkapi rangkaian penyidikan dan memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
KAI "Dibela" Netizen dan Publik karena Kehadiran Pemimpin dan Empati - Image
Nasional

KAI "Dibela" Netizen dan Publik karena Kehadiran Pemimpin dan Empati

Minggu, 3 Mei 2026 | 18.57 WIB

24 Korban Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek Masih Jalani Perawatan, 76 Orang Boleh Pulang - Image
Nasional

24 Korban Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek Masih Jalani Perawatan, 76 Orang Boleh Pulang

Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.01 WIB

Taksi Green SM Berulah Lagi usai Jadi Biang Kerok Kecelakaan Kereta, Sekarang  Lawan Arah di Jakpus - Image
Jabodetabek

Taksi Green SM Berulah Lagi usai Jadi Biang Kerok Kecelakaan Kereta, Sekarang  Lawan Arah di Jakpus

Sabtu, 2 Mei 2026 | 18.07 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore