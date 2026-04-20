Layangkan Tendangan Kungfu di EPA Liga 1 U20, Sahroni Minta Pemain Bhayangkara FC Dipidana dan Dipecat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kanan). (Istimewa)
JawaPos.com - Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U20 diwarnai aksi kekerasan. Para pemain Bhayangkara FC U20 dan Dewa United U20 terlibat bentrok pada matchday ke-33 yang digelar di Stadion Citarum, Minggu (19/4).
Sorotan semakin tertuju kepada salah satu pemain Bhayangkara FC U20 karena melayangkan tendangan kungfu kepada pemain lawan. Tindakan ini menuai kecamam dari warganet yang melihat videonya di media sosial.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga turut menyoroti peristiwa ini. Dia mengaku kecewa kepada pemain tersebut karena dianggap melakukan penganiayaan, bukan lagi olahraga.
“Tindakan yang dilakukan Fadly Alberto ini tidak bisa ditoleransi. Ini bukan lagi soal pelanggaran fair play, tapi sudah masuk kategori penganiayaan, jadi harus diusut pidananya," kata Sahroni, Senin (20/4).
Politikus Partai NasDem ini menilai terjadi kesengajaan dalam tendangan yang dilayangkan Fadly. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diproses secara hukum.
Baca Juga:Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium
"Ada unsur kesengajaan yang sangat jelas, apalagi dilakukan di luar konteks permainan dan setelah pertandingan berakhir. Kita semua bisa melihat arah dan tujuan tindakannya dan ini yang harus ditindak tegas,” imbuhnya.
Sahroni pun meminta kepada Bhayangkara FC mengambil sikap tegas kepada pemainnya. Sebagai klub yang menaungi, Bhayangkara FC layak melakukan pemecatan.
“Maka saya minta Bhayangkara FC sangat mempertimbangkan untuk memecat yang bersangkutan. Jangan sampai kejadian seperti ini dianggap biasa. Kalau dibiarkan, sepak bola kita akan diisi kekerasan, bukan sportivitas dan hiburan. Kita harus tegas menindak berbagai aksi kekerasan di lapangan agar tidak menjadi budaya. Jadi pecat pemain, dan pidanakan,” tutup Sahroni.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik