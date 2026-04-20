Sabik Aji Taufan
20 April 2026, 20.44 WIB

Layangkan Tendangan Kungfu di EPA Liga 1 U20, Sahroni Minta Pemain Bhayangkara FC Dipidana dan Dipecat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kanan). (Istimewa)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (kanan). (Istimewa)

JawaPos.com - Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U20 diwarnai aksi kekerasan. Para pemain Bhayangkara FC U20 dan Dewa United U20 terlibat bentrok pada matchday ke-33 yang digelar di Stadion Citarum, Minggu (19/4).

Sorotan semakin tertuju kepada salah satu pemain Bhayangkara FC U20 karena melayangkan tendangan kungfu kepada pemain lawan. Tindakan ini menuai kecamam dari warganet yang melihat videonya di media sosial.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga turut menyoroti peristiwa ini. Dia mengaku kecewa kepada pemain tersebut karena dianggap melakukan penganiayaan, bukan lagi olahraga.

“Tindakan yang dilakukan Fadly Alberto ini tidak bisa ditoleransi. Ini bukan lagi soal pelanggaran fair play, tapi sudah masuk kategori penganiayaan, jadi harus diusut pidananya," kata Sahroni, Senin (20/4).

Politikus Partai NasDem ini menilai terjadi kesengajaan dalam tendangan yang dilayangkan Fadly. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diproses secara hukum.

"Ada unsur kesengajaan yang sangat jelas, apalagi dilakukan di luar konteks permainan dan setelah pertandingan berakhir. Kita semua bisa melihat arah dan tujuan tindakannya dan ini yang harus ditindak tegas,” imbuhnya.

Sahroni pun meminta kepada Bhayangkara FC mengambil sikap tegas kepada pemainnya. Sebagai klub yang menaungi, Bhayangkara FC layak melakukan pemecatan.

“Maka saya minta Bhayangkara FC sangat mempertimbangkan untuk memecat yang bersangkutan. Jangan sampai kejadian seperti ini dianggap biasa. Kalau dibiarkan, sepak bola kita akan diisi kekerasan, bukan sportivitas dan hiburan. Kita harus tegas menindak berbagai aksi kekerasan di lapangan agar tidak menjadi budaya. Jadi pecat pemain, dan pidanakan,” tutup Sahroni.

Editor: Sabik Aji Taufan
