Bung Towel Pertanyakan Pemanggilan Muhammad Ferarri ke Timnas Indonesia, Layak atau Tidak?

Komentator sepak bola Indonesia Bung Towel. (Istimewa)
JawaPos.com - Bung Towel kembali menyoroti kebijakan pemanggilan pemain Timnas Indonesia. Kali ini, nama Muhammad Ferarri menjadi bahan perdebatan setelah tetap masuk dalam radar tim nasional meski sempat mengalami cedera dan minim menit bermain di level klub.
Komentator sepak bola Indonesia Bung Towel mempertanyakan dasar pemanggilan bek muda Muhammad Ferarri ke Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan beberapa hari lalu dan langsung memicu diskusi di kalangan pencinta sepak bola nasional.
Dalam komentarnya, Bung Towel menilai bahwa pemanggilan pemain ke tim nasional senior seharusnya lebih menitikberatkan pada performa terkini dibandingkan potensi yang dimiliki pemain.
Baca Juga:Sosok Ken Shellito, Legenda Chelsea yang Jadi Panutan Bojan Hodak dalam Memimpin Pemain Persib
“Dasarnya apa memanggil Ferarri? Dia lama cedera, lalu menit bermain juga kurang, tetapi tetap dipanggil. Bukankah untuk level senior yang dilihat adalah performa, bukan potensi?” ujar Bung Towel.
Pernyataan itu kemudian memunculkan dua kubu pendapat. Sebagian setuju bahwa performa di klub harus menjadi tolok ukur utama dalam menentukan pemain yang layak memperkuat Timnas Indonesia.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai Ferarri masih layak mendapatkan kesempatan. Sebab, dia sudah memiliki kualitas dan pengalaman internasional.
Baca Juga:Sukses Besarkan Alphonso Davies, John Herdman Dinilai Cocok Kembangkan Bakat Dony Tri Pamungkas Deskrip
Muhammad Ferarri sendiri bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Bek kelahiran Jakarta, 21 Juni 2003 itu telah menjadi bagian dari berbagai kelompok umur Timnas Indonesia sejak usia muda. Dia dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kanan.
Karirnya mulai mencuri perhatian saat membela Persija Jakarta. Bersama klub ibu kota itu, Ferarri mencatatkan 71 penampilan di level senior sebelum kemudian bergabung dengan Bhayangkara FC 2025. Hingga Januari 2026, dia telah tampil dalam 12 pertandingan bersama klub barunya.
Di level internasional, Ferarri memiliki rekam jejak yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya. Dia membela Timnas Indonesia U-20 dalam 20 pertandingan dan mencetak lima gol.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"