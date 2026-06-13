Bhayangkara FC Bidik Mauricio Souza Sebagai Pengganti Paul Munster Musim Depan

JawaPos.com - Bhayangkara FC dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Mauricio Souza untuk mengisi posisi pelatih kepala pada musim 2026/2027. Pelatih asal Brasil tersebut disebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Paul Munster yang tidak lagi menukangi tim pada kompetisi mendatang.

Kabar mengenai kedekatan Mauricio Souza dengan Bhayangkara FC mencuat di tengah persiapan klub menghadapi musim baru super league. Manajemen disebut tengah bergerak cepat menyusun fondasi tim, termasuk menentukan sosok pelatih yang dinilai mampu membawa Bhayangkara bersaing di papan atas.

Nama Mauricio Souza bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pengalamannya menangani sejumlah klub di Liga Indonesia menjadi nilai tambah yang membuat Bhayangkara FC tertarik menggunakan jasanya.

Selain memahami karakter kompetisi nasional, Mauricio juga dikenal cukup mengenal kultur sepak bola Indonesia, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Faktor pengalaman tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Bhayangkara yang ingin membangun tim dengan lebih matang.

Kehadiran pelatih yang telah memahami atmosfer kompetisi domestik dinilai dapat membantu proses pembentukan skuad sekaligus memaksimalkan potensi pemain yang ada. Jika kesepakatan resmi tercapai, Mauricio Souza akan menghadapi tantangan besar dalam membangun kekuatan Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk musim depan.

Salah satu hal yang paling dinantikan tentu adalah langkah sang pelatih dalam menentukan komposisi pemain. Publik sepak bola Indonesia mulai berspekulasi mengenai kemungkinan pemain-pemain yang akan dibawa Mauricio ke Bhayangkara.

Dengan jaringan yang dimilikinya selama berkarier di Indonesia, bukan tidak mungkin sejumlah pemain yang pernah bekerja sama dengannya akan masuk dalam daftar incaran klub. Selain sektor pemain lokal, perhatian juga tertuju pada potensi perekrutan pemain asing yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Mauricio dikenal memiliki preferensi tersendiri dalam memilih pemain yang cocok dengan skema permainan yang diinginkannya. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Bhayangkara Presisi Lampung FC terkait penunjukan Mauricio Souza.