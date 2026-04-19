Prabowo Sidak Gudang Bulog Danurejo, Pastikan Stok Beras Nasional Aman

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). Sidak tersebut dilakukan usai menghadiri dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD dari seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang. "Presiden mengunjungi Kompleks Gudang Bulog Danurejo untuk memastikan ketersediaan serta kesiapan stok dalam mendukung kebutuhan masyarakat ke depan," sebagaimana unggahan dalam media sosial Instagram @pressidenrepublikindonesia, Sabtu (18/4).

Setibanya di lokasi, Prabowo meninjau kondisi cadangan pangan nasional. Prabowo ingin memastikan stok beras aman dan siap disalurkan kepada masyarakat.

"Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan kembali bahwa kualitas

beras tetap terjaga, serta distribusinya dapat berlangsung secara merata dan tepat sasaran," tulisnya.

Ketersediaan pangan menjadi penting di tengah situasi global yang diwarnai krisis energi di sejumlah negara. Kondisi ini terjadi sebagai dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Saat ini, Indonesia dinilai berada dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun harga pagan.

Prabowo juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para karyawan di gudang Bulog. Suasana hangat, akrab, dan penuh antusiasme terlihat saat Prabowo berbincang singkat dengan para pekerja.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo terdiri atas dua unit bangunan dengan total kapasitas mencapai 7.000 ton yang saat ini dalam kondisi terisi penuh.