Prabowo: MBG, Cek Kesehatan Gratis, hingga Sekolah Rakyat adalah Investasi Masa Depan Bangsa

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa berbagai program prioritas pemerintah saat ini dirancang untuk menjawab persoalan yang nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar berangkat dari teori atau perdebatan akademis.

Prabowo memilih fokus pada kebijakan yang dampaknya dapat langsung dirasakan rakyat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan kesehatan, hingga pendirian Sekolah Rakyat.

Di program MBG misalnya, lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka stunting serta masih banyaknya ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan asupan nutrisi yang memadai pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

“Bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Atau kenyataan bahwa jutaan ibu hamil dan balita masih kekurangan nutrisi pada masa perkembangan paling penting dalam kehidupan manusia,” kata Prabowo dalam pernyataannya di The Economist, dikutip Kamis (11/6).

Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menjalankan program pemenuhan gizi. Menurutnya, lebih dari 100 negara telah menerapkan program dukungan gizi atau makan bergizi gratis di sekolah dalam berbagai bentuk.

Karena itu, MBG merupakan langkah yang wajar dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Jaminan Kesehatan hingga Pendidikan Selain memperluas MBG, pemerintah juga menjalankan sejumlah program lain yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Di sektor kesehatan, pemerintah meningkatkan kualitas rumah sakit daerah dan menyediakan program cek kesehatan gratis tahunan bagi seluruh warga negara.

Sementara di bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia serta mendirikan Sekolah Rakyat berasrama untuk anak-anak dari keluarga yang membutuhkan bantuan.