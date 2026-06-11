Hadapi Gejolak Global, Prabowo: Saatnya Indonesia Berdikari

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, terutama di tengah ketidakpastian global.

Seperti diketahui, ketidakpastian global yang terjadi pada tahun 2026 berasal dari perang Rusia - Ukraina dan perang Timur Tengah, ketegangan geopolitik yang meningkatkan volatilitas pasar energi, pangan, dan keuangan di seluruh dunia.

Prabowo, mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mulai mengarahkan pembangunan menuju kemandirian nasional.

"Masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti ini menuntut akal sehat, akal sehat untuk mendukung dan memajukan rakyat maupun perekonomian kita," ujar Prabowo seperti dikutip Kamis (11/6).

Prabowo menambahkan bahwa Indonesia telah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga kepentingan nasional di tengah gejolak global. Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan fiskal guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun, upaya yang dilakulan pemerintah dengan memperkuat disiplin fiskal tergambar dari pemangkasan anggaran nonesensial lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, memberantas penyelundupan, serta menjaga disiplin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Salah satunya tergambar dari implementasi program B50, memperluas penggunaan energi terbarukan, membangun kilang baru, serta memperkuat cadangan bahan bakar strategis guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.