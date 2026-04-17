May Day 2026: Buruh Pilih Aksi di DPR Ketimbang Pesta di Monas, Ini Alasannya

Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)
JawaPos.com - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dipastikan bakal meriah sekaligus panas. Ratusan ribu buruh dari berbagai penjuru Indonesia bersiap turun ke jalan pada 1 Mei mendatang.
Berbeda dengan seremoni pejabat, massa yang dimotori Partai Buruh dan KSPI memilih memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, sebelum bergeser ke Istora Senayan untuk agenda May Day Fiesta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bagi para buruh, tanggal 1 Mei adalah momentum untuk menagih janji, bukan sekadar perayaan formalitas.
"Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni," ujar Said Iqbal, Jumat (17/4).
Iqbal menyebut pemerintah masih memiliki "utang" enam janji dari May Day 2025 yang hingga kini belum terealisasi. Beberapa di antaranya adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, hingga reformasi pajak THR dan bonus tahunan.
Menolak "Kado" dari Pemerintah?
Terkait undangan pemerintah untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden, Said Iqbal memberikan syarat ketat. Ia hanya akan hadir jika ada pertemuan langsung untuk membahas enam janji yang macet tersebut.
Bahkan, KSPI secara tegas menolak masuk dalam struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satgas PHK yang baru dibentuk pemerintah. Alasannya? Proses pembentukannya dinilai tidak transparan.
"Kalau hasil musyawarah saja tidak dihormati, bagaimana lembaga itu bisa berjalan dengan baik?," sindir Said Iqbal.
