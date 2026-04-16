Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
16 April 2026, 19.58 WIB

Sikapi Dampak Konflik di Timur Tengah, TNI AL Luncurkan 20 Bus Listrik untuk Antar Jemput Prajurit 

Peluncuran bus listrik TNI AL di Mabesal, Cilangkap, Jaktim, pada Kamis (16/4). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menyikapi dampak konflik di Timur Tengah, TNI AL meluncurkan 20 bus listrik pada Kamis (16/4). Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin langsung peluncuran 20 bus listrik tersebut. Dia menyampaikan bahwa instansi mulai beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan bertenaga listrik.

”Hari ini, kami TNI Angkatan Laut mulai meresmikan penggunaan mobil listrik. Selain merupakan program pemerintah dalam rangka penghematan energi dan juga menjaga polusi udara, dengan penggunaan mobil listrik maka kita tidak akan ketergantungan lagi pada keterbatasan BBM,” ungkap Ali kepada awak media.

Sebagaimana telah diketahui oleh publik secara luas, Ali menyampaikan bahwa saat ini BBM menjadi barang langka yang sulit diperoleh. Penyebabnya tidak lain karena perang yang terjadi di Timur Tengah. Persisnya perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, Iran, dan negara-negara teluk lainnya. Karena itu, TNI AL memandang perlu kebijakan baru.

”Saat ini mungkin bapa dan ibu tahu semua, permasalahan BBM itu sangat langka karena adanya perang di kawasan Timur Tengah. Untuk itu, kami mulai menggunakan mobil listrik untuk angkutan anggota-anggota TNI Angkatan Laut yang berada terutama di komplek-komplek perumahan yang agak jauh dari Jakarta,” terang dia.

Untuk tahap awal, TNI AL meluncurkan 20 bus listrik dengan rute berbeda. Peruntukannya menjemput prajurit Angkatan Laut yang berdinas di Mabes TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) dan komando utama (kotama) lainnya. Diantaranya prajurit yang tinggal di komplek rumah dinas di wilayah Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

”Jumlahnya, sementara mungkin sekitar 20-an dulu untuk bus. Nanti kami jajaki lebih lanjut untuk penggunaannya. Untuk setiap kotama nanti ke depan akan menggunakan mobil listrik juga. Sementara ini ada yang menggunakan mobil listrik dan menggunakan mobil hybrid, hybrid juga sudah mulai menghemat bahan bakar,” jelas Ali.

Orang nomor satu di TNI AL itu menyatakan bahwa puluhan bus tersebut digunakan oleh instansinya untuk antar dan jemput prajurit. Sehingga operasionalnya hanya saat jam berangkat dan pulang kerja. Terkait dengan kemungkinan tambahan unit untuk kebutuhan di kotama dan daerah lain di luar Jakarta, Angkatan Laut masih melakukan penjajakan.

”Untuk berapa banyak jumlahnya, kami akan jajaki. Apabila dengan perhitungan nanti harganya masuk untuk efisiensi, maka akan kami tambah lebih banyak dan kami perbanyak. Tidak hanya di Kota Jakarta, mungkin di kota-kota lain di seluruh Indonesia,” terang dia.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore