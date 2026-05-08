Rian Alfianto
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.40 WIB

Trump Sebut Serangan Iran ke Kapal Perang AS Hanya 'Sentuhan Cinta', Gencatan Senjata Diklaim Masih Berlaku

Ilustrasi kapal perang AS. (BBC).

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut serangan Iran terhadap kapal perang AS di Selat Hormuz hanya sebagai 'love tap' atau sentuhan cinta, ungkapan yang berarti Trump mengejek Teheran bahwa serangan mereka tak ada artinya.

Meski ketegangan kembali memanas, Trump menegaskan gencatan senjata antara Washington dan Teheran masih berlaku.

Dilansir via ABC News, pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah tiga kapal perusak Angkatan Laut AS yang sedang melintas di Selat Hormuz pada Kamis (7/5) waktu setempat. Militer AS kemudian membalas dengan serangan yang disebut sebagai aksi 'pertahanan diri'.

“Itu hanya love tap,” kata Trump kepada ABC News saat ditanya soal serangan tersebut.

Ketika ditanya apakah insiden itu menandai berakhirnya gencatan senjata yang telah berjalan selama sebulan, Trump menjawab singkat, “Tidak, gencatan senjata masih berjalan. Itu masih berlaku.”

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan balasan dilakukan setelah Iran menyerang kapal perang AS yang sedang bergerak menuju Teluk Oman melalui Selat Hormuz.

Menurut CENTCOM, tiga kapal perusak rudal berpemandu milik AS yakni USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason menjadi target serangan Iran.

“Iran meluncurkan beberapa rudal, drone, dan kapal kecil terhadap kapal perang AS,” tulis CENTCOM dalam pernyataannya.

Militer AS mengklaim seluruh serangan berhasil dicegat dan tidak ada aset Amerika yang terkena dampak.

