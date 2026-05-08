Iran Yakin Segera Menang Atas Perang dengan AS-Israel, Sudah Siapkan Perayaan Besar

Ilustrasi bendera Iran, di tengah gencatan senjata antara AS dan Iran, di Teheran, Iran, 27 April 2026. (via Reuters).

JawaPos.com - Iran mengklaim kemenangan besar sudah di depan mata atas perang dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Israel. Pernyataan itu muncul di tengah baku tembak terbaru di Selat Hormuz yang sempat memicu kekhawatiran dunia terhadap pecahnya konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref menyatakan negaranya akan segera merayakan kemenangan besar atas tekanan yang selama ini datang dari Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Iran masih menghadapi sanksi ekonomi berat dan tekanan diplomatik internasional.

Menurut Aref, dikutip dari Rising Kashmir, rakyat Iran akan segera melihat berakhirnya masa sulit yang selama beberapa tahun terakhir membebani negara tersebut. Ia menegaskan bahwa sanksi dan tekanan terhadap Iran diyakini akan runtuh seiring apa yang disebutnya sebagai kemenangan besar bangsa Iran.

Pernyataan penuh percaya diri dari Teheran itu muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan militer di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia.

Pada hari yang sama yakni pada Kamis (7/5), Iran dan Amerika Serikat dilaporkan kembali terlibat aksi saling serang di kawasan tersebut.

Pemerintah Iran menuduh Washington telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya masih berlaku. Namun pihak Amerika membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa mereka tidak ingin memperluas konflik.

Donald Trump bahkan menegaskan bahwa gencatan senjata masih berjalan meski terjadi insiden militer terbaru. Dalam percakapannya dengan Rachel Scott dari ABC News, Trump mengatakan situasi belum mengarah pada runtuhnya perjanjian penghentian konflik.