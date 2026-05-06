Redakan Ketegangan Regional, Irak Tawarkan Diri jadi Mediator Perdamaian Iran-AS

JawaPos.com - Perdana Menteri Irak terpilih Ali Faleh Al-Zaidi, menawarkan Baghdad sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Hal ini diakukan sebagai bentuk dukungan Irak terhadap dialog, untuk meredakan ketegangan regional.

“Dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kami menegaskan dukungan terhadap proses diplomatik dan dialog untuk meredam krisis,” tulis Al-Zaidi di platform X, dilansir dari Antara, Rabu (6/5).

Ia menambahkan pihaknya telah menyampaikan kesiapan Irak “untuk bertindak sebagai mediator antara Iran dan AS” guna mendorong penyelesaian damai.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran, yang dibalas Teheran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata, namun perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa terobosan.

Sejak itu tidak ada laporan bentrokan baru, tetapi AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.