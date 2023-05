6 Tuntutan Partai Buruh di Aksi May Day, Dari Hapus UU Cipta Kerja Hingga Pilih Capres Pro Buruh

- Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, sebanyak 60 serikat buruh turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional ( May Day ). Said Iqbal menyebut, terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa kaum buruh untuk kesejahteraan masyarakat dan pekerja.