Profil Nindy Ayunda, Penyanyi yang Kerap Disinggung Nikita Mirzani, Pacar Dito Mahendra

JawaPos.com - Nama Nindy Ayunda selalu menjadi bagian dari pemberitaan heboh di tahun 2022 dan di tahun 2023. Namanya kerap muncul dalam pemberitaan media karena selalu disinggung oleh Nikita Mirzani sejak tahun lalu bahkan hingga saat ini.



Tahun lalu, nama Nindy Ayunda menjadi bahan pemberitaan media dikaitkan dengan kasus dugaan penyekapan mantan sopirnya, Sulaiman, bersama Dito Mahendra. Pihak Nikita Mirzani pun mengingatkan kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik yang kasusnya bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan.



Di tahun 2023 ini, Nindy Ayunda kembali menjadi sorotan media lantaran kekasihnya Dito Mahendra terjerat 2 kasus sekaligus. Kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang kasusnya bergulir di Bareskrim Polri dan juga kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di luar kasus menghebohkan tersebut, karir Nindy Ayunda sejatinya sudah terbentang panjang di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dan juga aktris. Berikut profil Nindy Ayunda Dia lahir pada 10 Januari 1989 di Padang, Sumatra Barat. Nindy Ayunda memiliki nama lahir Anindia Yandirest Ayunda Fadli.Namanya sebagai seorang penyanyi mulai dikenal saat menjadi juara 1 Sumbar Talenta yang kemudian menghantarkannya didaulat bernyanyi di Kantor Kedutaan Besar Malaysia.Nama Nindy Ayunda semakin bersinar pada tahun 2006 silam usai memenangi kontes yang diselenggarakan salah satu produk kecantikan. Kala itu, Nindy Ayunda mengikuti kontes menyanyi duet bersama Audy. Kemanangan ini menjadi awal Nindy terjun ke dunia musik tanah air. Di tahun yang sama, single duet Audy bersama Nindy Ayunda berjudul Untuk Sahabat dimasukkan dalam album Audy berjudul 23-03.Pada tahun 2007, Nindy Ayunda dipercaya menyanyikan lagu berjudul Matahari yang menjadi soundtrack film berjudul Badai Pasti Berlalu. Lagu Nindy ini juga ada dalam album Badai Pasti Berlalu bersama mendiang Glenn Fredly, Andi/rif, Ello, Ari Lasso, Marshanda, dan sejumlah penyanyi lain.Selain itu, pada tahun 2007, Nindy Ayunda juga digandeng kelompok vokal Bragi untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Tidur Malam Ini. Lagu yang tersebut dimasukkan ke dalam album Bragi, The Best of Bragi.Setelah dua kali masuk dapur rekaman di tahun 2007, Nindy Ayunda kemudian merilis debut album solo Tak Pernah Kubayangka yang dirilis pada 20 Oktober 2008. Album yang berisi 10 lagu itu memberikan gambaran Nindy Ayunda yang tidak menyangka sama sekali akan mampu menjejakkan kaki di industri musik tanah air.Lagu pertama Nindy di album Tak Pernah Kubayangkan berjudul Buktikan melejit disukai oleh banyak orang. Dalam 5 minggu berturut-turut, lagu Nindy ini menduduki peringkat pertama di radio airplay. Sedangkan lagu keduanya berjudul Cinta Cuma Satu juga sukses besar diminai banyak orang khususnya para pecinta musik.Kesuksesan lagu itu membuat nama Nindy Ayunda melejit sebagai penyanyi wanita top nomor 2 versi MTV pada tahun 2009.Setelah itu, Nindy Ayunda merilis sejumlah single lain seperti Setulus Hati, Kubenci Kau dengan Cintaku, Banyak Lelaki hingga Terbiasa Bahagia.Selaian aktif di dunia musik tanah air, Nindy Ayunda juga sempat terjun di dunia perfilman. Di tahun 2008 silam misalnya, dia bermain film berjudul Rien Pembunuh Berantai dan pada tahun 2010, Nindy memperkuat film komedi,Seleb Kota Jogja (SKJ).