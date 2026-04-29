Erin, Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan Kasus Penganiayaan

JawaPos.com - Kabar tak sedap datang dari mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina. Perempuan yang kerap disapa Erin itu dilaporkan terkait kasus dugaan penganiayaan oleh seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial H.

Mantan istri Andre Taulany dilaporkan H ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (29/4) waktu dini hari. H dalam laporannya mengaku mendapat kekerasan fisik dari Erin.

"Iya benar ada laporan ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapornya seorang perempuan inisial H mengaku mengalami kekerasan fisik. Pelapor asisten rumah tangga. Sedangkan terlapor seorang perempuan berinisial RWT," kata Joko Adi Wiyono selaku Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan H terhadap mantan istri Andre Taulany teregister dengan nomor LP 1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani penyelidik untuk didalami benar tidaknya kasus dugaan penganiayaan yang terjadi.

Berdasarkan laporan polisi dibuat, H mengalami kekerasan dari Erin pada pada Selasa (28/4) kemarin sekitar pukul 15.00 WIB di salah satu tempat Jalan Bunga Mayang, Bintaro, Jakarta Selatan.

Joko Adi Wiyono tidak menjelaskan kronologi kejadian hingga terjadi dugaan penganiayaan. Dia juga tidak menjelaskan pihak pelapor mengalami luka pada bagian mana saja dari tubuhnya.

"Untuk kasus penganiayaan (bukti visum) pasti ada. Tapi nanti ya perkembangannya," ungkap Joko Adi Wiyono.