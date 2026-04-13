Abdul Rahman
14 April 2026, 04.36 WIB

Dulu Bermusuhan, Kini Razman Arif Nasution Bersimpati Kepada Nikita Mirzani

Pengacara Razman Arif Nasution. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Nikita Mirzani dan Razman Arif Nasution dulunya sempat bermusuhan. Keduanya kerap saling berkomentar keras untuk menunjukkan perlawanan satu sama lain.

Namun kini, permusuhan yang sempat terjadi di masa lalu diputuskan untuk diakhiri oleh Razman terhadap Nikita Mirzani. Dia justru kasihan kepada ibu 3 anak tersebut setelah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

"Saya bilang sama istri, maafkan saja dia. Karena dia proses hukumnya sudah berat. 6 tahun itu nggak sebentar lho. Dan dia juga membayar kerugian, denda kan, angkanya itu miliaran," kata Razman di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Dia juga menaruh simpati terhadap Nikita Mirzani karena bintang film Nenek Gayung itu memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

"Saya bisa pahami dia single parent. Paling tidak untuk anaknya dua orang yang masih kecil. Kalau Lolly sudah dewasa ya, sudah 18 tahun lebih," katanya.

Nikita Mirzani awalnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta atas kasus pemerasan dengan pengancaman terhadap Reza Gladys. Dalam putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nikita Mirzani dinyatakan tidak terbukti.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengoreksi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tingkat banding melihat kasus pemerasan dengan disertai ancaman dan TPPU dinyatakan terbukti.

Hukuman Nikita Mirzani kemudian diperberat dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Upaya hukum juga dilakukan lewat proses kasasi di MA dan kasasi Nikita Mirzani tersebut ditolak.

Artikel Terkait
Razman Ungkap 2 Langkah untuk Membebaskan Nikita Mirzani Usai Dijatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara - Image
Entertainment

Razman Ungkap 2 Langkah untuk Membebaskan Nikita Mirzani Usai Dijatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara

14 April 2026, 04.15 WIB

Nikita Mirzani Bikin Surat Terbuka ke Presiden Prabowo tentang Hukum yang Tebang Pilih, Razman: Layak Diperhatikan - Image
Entertainment

Nikita Mirzani Bikin Surat Terbuka ke Presiden Prabowo tentang Hukum yang Tebang Pilih, Razman: Layak Diperhatikan

14 April 2026, 02.53 WIB

Surat Terbuka Nikita Mirzani untuk Presiden Prabowo, Pertanyakan Logika Hukum di Negeri Ini - Image
Entertainment

Surat Terbuka Nikita Mirzani untuk Presiden Prabowo, Pertanyakan Logika Hukum di Negeri Ini

12 April 2026, 03.59 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

