Godzilla Minus Zero Tayang 6 November 2026, Ini Sinopsisnya!

JawaPos.com - Kehadiran Godzilla kembali mengancam Jepang melalui film terbaru Godzilla Minus Zero. Sekuel dari film Godzilla Minus One yang tayang pada 2023 ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 4 November 2026.

Film produksi Toho Studios dan Robot Communications tersebut kembali disutradarai Takashi Yamazaki. Tak hanya itu, ia juga menangani penulisan skenario sekaligus efek visual, setelah sebelumnya menggarap Godzilla Minus One yang meraih perhatian internasional.

Godzilla Minus Zero melanjutkan cerita dua tahun setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Berlatar 1949, Jepang masih berjuang memulihkan keadaan setelah kehancuran akibat Perang Dunia II dan serangan Godzilla pada 1947.

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Negeri yang sebelumnya berada di titik kehancuran mulai membangun kembali kehidupan masyarakatnya. Di tengah proses pemulihan tersebut, warga berusaha menemukan kembali rasa aman dan menjalani kehidupan sehari-hari setelah melewati masa penuh ketakutan.

Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) dan Noriko Oishi (Minami Hamabe) menjadi bagian dari masyarakat yang berusaha memulai kehidupan baru. Keduanya mencoba membangun keluarga dan menikmati kedamaian setelah berbagai peristiwa traumatis yang mereka alami.

Namun, situasi kembali berubah ketika ancaman baru terdeteksi oleh militer Jepang. Bencana tersebut tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi cuaca dan gravitasi bumi.

Koichi dan Noriko kemudian terdorong untuk kembali terlibat dalam operasi penumpasan kaiju. Mereka harus bergabung dengan tim yang dipimpin Dr. Ogata (Jun Kunimura), meskipun keputusan tersebut berisiko mengorbankan impian mereka untuk hidup damai sebagai sebuah keluarga.

Konflik dalam film ini tidak hanya berpusat pada upaya manusia menghadapi Godzilla. Perjuangan mempertahankan kehidupan yang baru dibangun juga menjadi bagian penting dari cerita, terutama bagi mereka yang sebelumnya telah kehilangan banyak hal akibat peran dan kehancuran.

Sejumlah pemeran dari film sebelumnya kembali terlibat dalam sekuel ini. Selain Ryunosuke Kamiki dan Minami Hamabe, terdapat Hidetaka Yoshioka sebagai Kenji Noda, Yuki Yamada sebagai Shiro Mizushima, Kuranosuke Sasaki sebagai Seiji Akitsu, serta Sakura Ando sebagai Sumiko Ota.

Tak kalah menarik, film ini juga menghadirkan Jun Kunimura sebagai Dr. Ogata dan Masami Nagasawa sebagai Makoto Aoyama. Kehadiran para pemeran lama memperkuat kesinambungan cerita antara Godzilla Minus One dan Godzilla Minus Zero.