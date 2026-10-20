Awalnya Cuma Berkepala Satu Lalu Bermutasi, Intip Kengerian King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero'

Godzilla Minus Zero. (TOHO)
JawaPos.com - Godzilla Minus Zero menjadi salah satu karya yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta film bergenre kaiju, khususnya penggemar Godzilla di tahun ini.
Penghargaan Piala Oscar untuk kategori Best Visual Effects di perhelatan Academy Awards 2024 yang diraih prekuelnya, Godzilla Minus One, membuat ekpektasi para penggemar menjadi begitu tinggi di film besutan sutradara Takashi Yamazaki ini.
Salah satu elemen yang membuat Godzilla Minus Zero begitu ditunggu adalah kehadiran musuh bebuyutan Godzilla: King Ghidorah.
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Untuk diketahui, Godzilla dan Ghidorah melakoni gelut pertama mereka di 1964 sejak kemunculan perdana sang naga emas berkepala tiga di film Ghidorah The Three-Headed Monster. Sejak itu, Ghidorah kerap kali muncul di film-film Godzilla berikutnya lewat jalan cerita yang berbeda-beda di lintas era perfilman Jepang.
Di Godzilla Minus Zero, sosok Ghidorah memang belum ditunjukkan dari sejumlah trailer yang sudah beredar. Namun, beberapa jurnalis dan reviewer film yang sudah lebih dulu melakukan press screening menyebutkan bahwa Ghidorah yang ada di film ini adalah Ghidorah paling kejam dan menyeramkan yang pernah muncul di layar lebar.
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Dilansir dari Variety, ada beberapa fakta cukup menarik tentang Ghidorah yang belum pernah disajikan di film-film pendahulunya.
Fakta pertama adalah penampilan Ghidorah.
Selama ini, Ghidorah sangat ikonik dengan sosok naga emas raksasa bersayap dan berkepala tiga dari luar angkasa. Di film ini, kemunculan awal Ghidorah tidak digambarkan demikian. Lore asal-usulnya pun tidak dijelaskan rinci.
Owen Gleiberman dari Variety menuliskan bahwa di awal film, Ghidorah dihadirkan sebagai naga klasik berkepala satu dengan ukuran tubuh yang relatif lebih kecil.
Namun, seiring film berjalan, kemampuan Ghidorah dalam mengasimilasi DNA makhluk hidup lain membuatnya terus bertransformasi menjadi King Ghidorah yang dikenal orang-orang.
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