Wujudnya Masih Misterius, King Ghidorah Disebut Akan Muncul Lebih Banyak di 'Godzilla Minus Zero'

JawaPos.com - Kehadiran King Ghidorah sebagai sosok antagonis utama di film Godzilla Minus Zero memang sudah bukan rahasia lagi. Meski demikian, dari beberapa trailer yang sudah beredar, wujud naga emas berkepala tiga yang merupakan musuh bebuyutan Godzilla tersebut hingga kini masih misterius.

Walau begitu, beberapa reviewer film yang sudah lebih dulu menyaksikan film besutan sutradara Takashi Yamazaki ini menyebutkan bahwa Ghidorah mendapatkan screen time yang jauh lebih banyak dari Godzilla.

Dilansir dari Games Radar +, dari total durasi Godzilla Minus Zero selama 135 menit, King Ghidorah tanpa basa-basi sudah memporak-porandakan Jepang lebih dulu di paruh film pertama. Kemampuan mengerikan Ghidorah dalam memanipulasi gravitasi dan menciptakan angin puyuh juga sukses menimbulkan kehancuran dan kerusakan yang jauh lebih massif dari Godzilla di Godzilla Minus One, prekuel dari film ini.

Senior Entertainment Writer Molly Edwards dari Games Radar + bahkan menyebut bahwa Godzilla Minus Zero lebih terasa sebagai film tentang Ghidorah, walaupun kemunculan Godzilla pada akhirnya sama sekali tidak bisa dikecilkan dan dikesampingkan, apalagi ketika kedua monster ini bertemu dan berduel dengan sangat brutal.

Ada alasan kuat mengapa kemunculan Godzilla begitu terlambat di film ini.

Berkaca dari Godzilla Minus One, dikisahkan di penghujung film bahwa manusia akhirnya mampu mengalahkan Godzilla dengan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping di lautan luas.

Kehancuran Godzilla terjadi setelah protagonis utama film, yakni pilot kamikaze bernama Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), berhasil meledakkan pesawat yang dikendalikannya di mulut Godzilla, bertepatan ketika sang monster menyemburkan atomic breath dari mulutnya.

Yang tidak diketahui Shikishima dan tokoh-tokoh manusia lainnya, Godzilla memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya, sebagaimana digambarkan di akhir film Godzilla Minus One.

Di masa proses regenerasi Godzilla inilah kemudian Ghidorah mengambil alih perannya dalam menebar teror di Negeri Matahari Terbit dalam Godzilla Minus Zero. Pertempuran Godzilla dan Ghidorah di film ini pun kian memperpanjang rivalitas kedua kaiju yang sudah terjadi sejak 1964 silam lewat beragam kontinuitas cerita dan plot yang terus berubah seiring pergeseran era.