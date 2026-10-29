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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.09 WIB

RESCENE Siapkan Mini Album “PULSE”

Rescene (allkpop) - Image

Rescene (allkpop)

JawaPos.com - RESCENE akan comeback melalui mini album keempat berjudul PULSE. Menjelang perilisan pada 3 November 2026, grup beranggotakan Woni, Liv, Minami, May, dan Zena ini menghadirkan promosi kreatif berupa situs permainan ritme interaktif.

Mereka juga merilis video challenge untuk lagu utama “With” guna meningkatkan antusiasme penggemar.

Menurut laporan allkpop, RESCENE membuka situs promosi PULSE pada 27 Oktober melalui kanal media sosial resmi mereka.

Situs tersebut menjadi jawaban atas jadwal promosi yang sebelumnya ditandai dengan simbol hati dan membuat penggemar penasaran.

Konsepnya disesuaikan dengan judul album yang berarti denyut nadi, dengan permainan yang menghubungkan perubahan tempo musik atau BPM dengan detak jantung.

Dalam permainan tersebut, penggemar dapat mengendalikan lima karakter yang berlari mengikuti irama lagu untuk menjaga jantung RESCENE tetap berdetak. Pemain bisa memilih salah satu dari lima lagu dalam album, termasuk lagu utama “With”.

Menariknya, menyelesaikan permainan akan membuka foto tersembunyi, sementara situs tersebut juga memungkinkan penggemar menikmati cuplikan lagu-lagu baru sebelum album resmi dirilis.

Pada hari yang sama, RESCENE turut membagikan video challenge “With”. Kelima anggota menampilkan gerakan yang lembut dengan sinkronisasi yang kompak, mengikuti melodi emosional lagu tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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