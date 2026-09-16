Pernah Turunkan 18 Kg, Minami RESCENE Akui Masih Trauma dengan Diet Ketat

minami (x @rescene_twt)
JawaPos.com – Minami RESCENE, bagikan kisah emosional mengenai perjuangannya menurunkan berat badan sebelum debut.
Dalam sebuah video terbaru, ia mengungkap bahwa proses tersebut meninggalkan pengalaman yang cukup membekas hingga dirinya tidak ingin kembali ke masa tersebut.
Minami tampil dalam video berjudul “War With Weight: The Truth About 20 kg” yang diunggah di YouTube Woni, sesama member RESCENE.
Ia meluruskan bahwa berat badan yang berhasil diturunkannya bukan 20 kilogram seperti yang selama ini disebut, melainkan sekitar 18 kilogram.
Minami mengaku tekanan diet kala itu membuatnya merasa sangat tertekan hingga sering menangis.
Tekanan tersebut bahkan membuat Minami menjadi terlalu sensitif terhadap perkataan orang di sekitarnya. Ia mengaku pernah mengira komentar biasa dari manajer mengenai idol lain sebagai sindiran terhadap bentuk tubuhnya.
Salah satu pengalaman paling menyakitkan terjadi saat fitting pakaian untuk promosi “Heart Drop”, ketika celana jeans yang dikenakan bersama member lain tidak dapat melewati pinggulnya.
Setelah dibantu manajer dan stylist, Minami pergi ke mobil dan menangis sendirian.
Menurut laporan allkpop, Minami menyebut masa tersebut sebagai periode tersulit dalam hidupnya. Ia bahkan mengalami kesulitan bernapas dan merasa tidak memiliki cukup energi akibat kondisi tubuh serta tekanan yang dialaminya.
Meski kini mampu melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari masa lalu, Minami menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjalani kondisi serupa.
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Jawa Pos
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