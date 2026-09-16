Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 04.39 WIB

Pernah Turunkan 18 Kg, Minami RESCENE Akui Masih Trauma dengan Diet Ketat

minami (x @rescene_twt) - Image

minami (x @rescene_twt)

JawaPos.com – Minami RESCENE, bagikan kisah emosional mengenai perjuangannya menurunkan berat badan sebelum debut.

Dalam sebuah video terbaru, ia mengungkap bahwa proses tersebut meninggalkan pengalaman yang cukup membekas hingga dirinya tidak ingin kembali ke masa tersebut.

Minami tampil dalam video berjudul “War With Weight: The Truth About 20 kg” yang diunggah di YouTube Woni, sesama member RESCENE.

Ia meluruskan bahwa berat badan yang berhasil diturunkannya bukan 20 kilogram seperti yang selama ini disebut, melainkan sekitar 18 kilogram.

Minami mengaku tekanan diet kala itu membuatnya merasa sangat tertekan hingga sering menangis.

Tekanan tersebut bahkan membuat Minami menjadi terlalu sensitif terhadap perkataan orang di sekitarnya. Ia mengaku pernah mengira komentar biasa dari manajer mengenai idol lain sebagai sindiran terhadap bentuk tubuhnya.

Salah satu pengalaman paling menyakitkan terjadi saat fitting pakaian untuk promosi “Heart Drop”, ketika celana jeans yang dikenakan bersama member lain tidak dapat melewati pinggulnya.

Setelah dibantu manajer dan stylist, Minami pergi ke mobil dan menangis sendirian.

Menurut laporan allkpop, Minami menyebut masa tersebut sebagai periode tersulit dalam hidupnya. Ia bahkan mengalami kesulitan bernapas dan merasa tidak memiliki cukup energi akibat kondisi tubuh serta tekanan yang dialaminya.

Meski kini mampu melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari masa lalu, Minami menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjalani kondisi serupa.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
RESCENE Toreh Prestasi Baru, Lima Member Jadi Warga Kehormatan Kota Geoje  - Image
Entertainment

RESCENE Toreh Prestasi Baru, Lima Member Jadi Warga Kehormatan Kota Geoje 

Sabtu, 12 September 2026 | 16.33 WIB

Hadirkan Kekompakan dan Tawa, Woni, Liv, Zena RESCENE Akan Hadir di Amazing Saturday - Image
Entertainment

Hadirkan Kekompakan dan Tawa, Woni, Liv, Zena RESCENE Akan Hadir di Amazing Saturday

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.17 WIB

Daftar Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, RESCENE Pertahankan Posisi Teratas - Image
Music & Movie

Daftar Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, RESCENE Pertahankan Posisi Teratas

Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore