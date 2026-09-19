RESCENE Umumkan Comeback 3 November 2026 dengan Album Baru 

JawaPos.com – RESCENE umumkan jadwal comeback terbaru mereka. Menurut laporan Soompi, grup tersebut akan kembali dengan album baru pada 3 November 2026, setelah agensi THE MUZE Entertainment mengonfirmasi tanggal perilisan tersebut.
Kabar comeback ini sebelumnya muncul setelah sebuah media melaporkan bahwa RESCENE telah menyelesaikan jadwal perilisan dan tengah mempercepat persiapan untuk album terbaru.
Menanggapi laporan tersebut, THE MUZE Entertainment membenarkan bahwa RESCENE memang akan merilis album baru pada awal November mendatang.
Comeback kali ini hadir sekitar empat bulan setelah RESCENE merilis remake lagu KARA, “Pretty Girl”. Lagu tersebut menjadi salah satu karya terbaru grup setelah mereka menghadirkan versi baru dari lagu populer generasi sebelumnya.
Sementara itu, jika berbicara mengenai musik orisinal terbaru, album November tersebut akan menjadi rilisan pertama RESCENE setelah “Runaway” yang dirilis pada April.
Artinya, penggemar akan menantikan musik baru RESCENE setelah jeda sekitar tujuh bulan sejak perilisan lagu orisinal tersebut.
Pengumuman tanggal comeback ini sekaligus membuka babak baru bagi perjalanan RESCENE di tahun 2026.
Dengan jadwal perilisan yang sudah dikonfirmasi, perhatian kini tertuju pada detail album, konsep, daftar lagu, serta materi promosi yang kemungkinan akan diumumkan secara bertahap menjelang November.
RESCENE menyapa penggemar melalui album baru pada 3 November 2026. Seperti dilaporkan Soompi, THE MUZE Entertainment telah memastikan tanggal tersebut, sementara informasi lebih lanjut mengenai konsep dan musik yang akan dibawakan grup masih menjadi hal yang dinantikan penggemar.
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Jawa Pos
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