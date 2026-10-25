RESCENE Ungkap Tracklist Mini Album Keempat “PULSE”, “With” Jadi Lagu Utama

Rescene (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - RESCENE ungkap daftar lagu untuk mini album keempat mereka yang berjudul PULSE. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari rangkaian promosi comeback yang berlangsung pada November 2026.

Melalui tracklist yang dibagikan pada 23 Oktober, grup tersebut memberikan gambaran awal mengenai materi musik yang akan menemani penggemar dalam rilisan terbarunya.

Menurut laporan allkpop, PULSE akan berisi lima lagu, yaitu “With” sebagai lagu utama, disusul “Finest Thing”, “백화요란 (Inside Out)”, “MEME”, dan “Dragon”.

Mini album ini dijadwalkan dirilis pada 3 November 2026 melalui berbagai platform musik digital. Kehadiran lima lagu tersebut membuat penggemar semakin penasaran terhadap warna musik yang akan ditampilkan RESCENE kali ini.

Tracklist PULSE juga melanjutkan konsep visual guardian yang sebelumnya diperkenalkan melalui materi teaser.

Penggunaan visual berupa sayap berukuran besar menciptakan suasana misterius dan dreamy, sekaligus memperkuat kesan bahwa album ini memiliki benang merah cerita yang saling terhubung.

Konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik dalam promosi comeback RESCENE menjelang perilisan resminya.

Judul PULSE sendiri berarti denyut nadi atau detak jantung. Album ini membawa gagasan tentang sebuah lagu yang diberikan kepada seseorang, kemudian kembali sebagai suara yang mampu membangkitkan semangat.

Ceritanya juga menggambarkan mimpi yang awalnya disimpan seorang diri, lalu perlahan menjadi nyata setelah bertemu dengan seseorang. Melalui tema tersebut, RESCENE ingin menyoroti hubungan emosional yang terjalin antara dua pihak dan harapan agar ikatan itu bertahan lama.

RESCENE beranggotakan Woni, Liv, Minami, May, dan Zena. Sejak debut pada 2024, grup ini dikenal mengembangkan identitas musik dan visual melalui konsep aroma yang berbeda dalam sejumlah rilisan mereka.

Kini, PULSE menjadi kesempatan berikutnya bagi kelima anggota untuk memperlihatkan perkembangan musikal sekaligus memperluas karakter artistik grup.

Menjelang comeback, RESCENE masih memiliki rangkaian materi promosi yang akan diperkenalkan secara bertahap, termasuk highlight medley dan teaser video musik lagu utama “With”.