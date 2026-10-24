Dragon Pony Siapkan Single “Calling Back”

dragon pony (x @updatekboys)

JawaPos.com - Dragon Pony sapa penggemar lewat single album terbaru berjudul Calling back. Grup tersebut mengungkap daftar lagu melalui media sosial resmi mereka.

Comeback ini menjadi rilisan pertama Dragon Pony setelah melanjutkan aktivitas sebagai band beranggotakan tiga orang, sekaligus menandai kembalinya mereka setelah sekitar delapan bulan sejak EP ketiga, RUN RUN RUN, dirilis pada Maret lalu.

Menurut laporan allkpop, single Calling back terdiri dari dua lagu, yakni lagu utama berjudul “Calling back” dan lagu tambahan “Back when we were young”.

Seperti karya-karya sebelumnya, para personel kembali terlibat langsung dalam penulisan lirik, komposisi, serta aransemen seluruh lagu.

Keterlibatan tersebut memperkuat identitas Dragon Pony sebagai band yang menggarap musiknya sendiri.

Tracklist yang diperkenalkan juga menampilkan konsep visual dengan tekstur hitam-putih yang kasar, dipadukan tipografi merah dan siluet para anggota yang memegang instrumen.

Sebelumnya, Dragon Pony telah memperlihatkan konsep foto “Back” yang merepresentasikan masa lalu, kemudian beralih ke versi “Now” yang menggambarkan diri mereka di masa kini.

Konsep tersebut selaras dengan tema single yang berusaha menghadirkan kembali kenangan dan emosi dari waktu yang telah berlalu.

Perilisan ini juga menjadi babak baru bagi Dragon Pony setelah bassist Pyeon Seonghyeon meninggalkan grup dan agensi pada Agustus 2026.

Kini, band yang berada di bawah naungan Antenna tersebut melanjutkan aktivitas dengan tiga anggota, yaitu Ahn Taegyu, Kwon Sehyuk, dan Ko Kanghoon.

Meski mengalami perubahan formasi, mereka tetap mempertahankan pendekatan produksi mandiri yang menjadi salah satu ciri khas musik Dragon Pony.

Dragon Pony sebelumnya dikenal melalui lagu-lagu seperti “POP UP”, “NEVER”, “Not Out”, dan “Earth Boy”. Tahun ini, mereka juga memulai debut resmi di Jepang dan tampil di berbagai festival musik.

Perjalanan tersebut menjadi bagian dari perkembangan mereka sebagai band yang menggabungkan energi musik rock dengan kisah tentang masa muda, pertumbuhan, dan emosi yang dekat dengan pendengar.