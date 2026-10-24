Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Dragon Pony Siapkan Single “Calling Back”

dragon pony (x @updatekboys)

JawaPos.com - Dragon Pony sapa penggemar lewat single album terbaru berjudul Calling back. Grup tersebut mengungkap daftar lagu melalui media sosial resmi mereka.

Comeback ini menjadi rilisan pertama Dragon Pony setelah melanjutkan aktivitas sebagai band beranggotakan tiga orang, sekaligus menandai kembalinya mereka setelah sekitar delapan bulan sejak EP ketiga, RUN RUN RUN, dirilis pada Maret lalu.

Menurut laporan allkpop, single Calling back terdiri dari dua lagu, yakni lagu utama berjudul “Calling back” dan lagu tambahan “Back when we were young”.

Seperti karya-karya sebelumnya, para personel kembali terlibat langsung dalam penulisan lirik, komposisi, serta aransemen seluruh lagu.

Keterlibatan tersebut memperkuat identitas Dragon Pony sebagai band yang menggarap musiknya sendiri.

Tracklist yang diperkenalkan juga menampilkan konsep visual dengan tekstur hitam-putih yang kasar, dipadukan tipografi merah dan siluet para anggota yang memegang instrumen.

Sebelumnya, Dragon Pony telah memperlihatkan konsep foto “Back” yang merepresentasikan masa lalu, kemudian beralih ke versi “Now” yang menggambarkan diri mereka di masa kini.

Konsep tersebut selaras dengan tema single yang berusaha menghadirkan kembali kenangan dan emosi dari waktu yang telah berlalu.

Perilisan ini juga menjadi babak baru bagi Dragon Pony setelah bassist Pyeon Seonghyeon meninggalkan grup dan agensi pada Agustus 2026.

Kini, band yang berada di bawah naungan Antenna tersebut melanjutkan aktivitas dengan tiga anggota, yaitu Ahn Taegyu, Kwon Sehyuk, dan Ko Kanghoon.

Meski mengalami perubahan formasi, mereka tetap mempertahankan pendekatan produksi mandiri yang menjadi salah satu ciri khas musik Dragon Pony.

Dragon Pony sebelumnya dikenal melalui lagu-lagu seperti “POP UP”, “NEVER”, “Not Out”, dan “Earth Boy”. Tahun ini, mereka juga memulai debut resmi di Jepang dan tampil di berbagai festival musik.

Perjalanan tersebut menjadi bagian dari perkembangan mereka sebagai band yang menggabungkan energi musik rock dengan kisah tentang masa muda, pertumbuhan, dan emosi yang dekat dengan pendengar.

Single album Calling back dijadwalkan dirilis pada 5 November 2026. Setelah perilisan, Dragon Pony akan menggelar konser solo bertajuk 2026 Dragon Pony Concert “Calling back” pada 5–6 Desember di Woori WON Banking Hall, Blue Square, Seoul.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
UNIS Umumkan Single Digital Baru “Milky Way”, Siap Rilis 23 September - Image
Music & Movie

UNIS Umumkan Single Digital Baru “Milky Way”, Siap Rilis 23 September

Rabu, 23 September 2026 | 17.51 WIB

Setahun Berlalu, Onew SHINee Hadirkan Single Jepang Baru “KAKERA -Unmei no Piece-” - Image
Music & Movie

Setahun Berlalu, Onew SHINee Hadirkan Single Jepang Baru “KAKERA -Unmei no Piece-”

Jumat, 18 September 2026 | 12.37 WIB

4 Zodiak Single Akhirnya Menemukan Hubungan yang Hangat, Harmonis, dan Membahagiakan - Image
Zodiak

4 Zodiak Single Akhirnya Menemukan Hubungan yang Hangat, Harmonis, dan Membahagiakan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore