UNIS Umumkan Single Digital Baru “Milky Way”, Siap Rilis 23 September

unis (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – UNIS bawa kabar bahagia untuk para penggemarnya. Girl group tersebut mengumumkan perilisan single digital terbaru berjudul “Milky Way” yang akan menjadi karya terbaru mereka dalam waktu dekat.
Menurut laporan Soompi, UNIS mengumumkan comeback tersebut pada 21 September melalui sebuah poster siluet dengan nuansa ceria dan misterius.
Kabar tersebut sekaligus menandai kembalinya UNIS dengan musik baru setelah sebelumnya menghadirkan lagu remake “Haneul-ttong Byeol-ttong” pada awal September.
Kali ini, “Milky Way” hadir sebagai single digital yang siap memperlihatkan warna berbeda dari grup beranggotakan delapan orang tersebut.
Poster pengumuman “Milky Way” menjadi bagian awal dari rangkaian promosi comeback UNIS. Siluet para anggota yang ditampilkan dalam poster memberikan sedikit gambaran mengenai konsep yang akan mereka usung, tetapi belum banyak detail mengenai musik maupun visual lagu tersebut yang diungkapkan.
Single terbaru ini juga datang ketika UNIS tengah melanjutkan aktivitas musik mereka dengan cukup berdekatan. Setelah merilis “Haneul-ttong Byeol-ttong” pada 8 September, kehadiran “Milky Way” membuat penggemar tidak perlu menunggu lama untuk kembali mendengarkan karya baru dari grup tersebut.
UNIS yang terdiri dari Jin Hyeon-ju, Nana, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yun-ha, Elisia, Oh Yoon-ah, dan Im Seowon sebelumnya debut melalui mini album WE UNIS pada 2024. Sejak debut, grup ini terus memperlihatkan perkembangan melalui berbagai rilisan dan aktivitas di industri K-pop.
Perhatian pun tertuju pada “Milky Way” yang akan dirilis secara digital pada 23 September 2026. Dengan poster siluet yang menjadi pembuka, UNIS menyisakan sedikit teka-teki mengenai konsep dan warna musik terbaru mereka sebelum lagu tersebut resmi dirilis.
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